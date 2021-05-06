Чемпионат Украины. Премьер-Лига 2020-2021
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​Матч «Минай» - «Шахтёр» всё же состоится

06 Мая 2021, 19:35,

Матч украинского чемпионата между «Минаем» и «Шахтёром» всё-таки состоится. Команды вышли на поле с задержкой в полчаса – закарпатская команда отказывалась играть из-за аномальной ситуации с изменением коэффициентов на игру в букмекерских конторах, о чём информировали местные СМИ.

Стоит сказать, что футболистам «Миная» придётся играть без полноценной разминки. Команда прибыла на стадион только в 18:35 и с тех пор находилась в раздевалке.

Отметим, что «Минай» на текущую минуту замыкает турнирную таблицу УПЛ и имеет низкие шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе.  

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Шахтёр Донецк, Минай
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