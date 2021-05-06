​На Украине скандал: «Минай» отказывается играть с «Шахтёром»

В украинском футболе скандал. «Минай» отказывается играть против «Шахтёра» по причине аномальной ситуации со ставками на эту игру. Об этом в один голос трубят украинские спортивные СМИ. Они отмечают, что перед матчем ставки на успех аутсайдера очень резко выросли.

Игра должна была стартовать в 19:00 по московскому времени, однако «Минай» прибыл на стадион только в 18:35. Футболисты команды находятся в раздевалке и пока непонятно, выйдут ли они на матч. Есть вероятность, что «Минай» получит техническое поражение.

Стоит сказать, что «Минай» занимает последнее место в турнирной таблице украинского чемпионата.