​На Украине скандал: «Минай» отказывается играть с «Шахтёром»

|
06 Мая 2021, 19:18,
|
|
В украинском футболе скандал. «Минай» отказывается играть против «Шахтёра» по причине аномальной ситуации со ставками на эту игру. Об этом в один голос трубят украинские спортивные СМИ. Они отмечают, что перед матчем ставки на успех аутсайдера очень резко выросли.
Игра должна была стартовать в 19:00 по московскому времени, однако «Минай» прибыл на стадион только в 18:35. Футболисты команды находятся в раздевалке и пока непонятно, выйдут ли они на матч. Есть вероятность, что «Минай» получит техническое поражение.
Стоит сказать, что «Минай» занимает последнее место в турнирной таблице украинского чемпионата.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Шахтёр Донецк, Минай
Ну так а Минаю что с того? Ну выросли. Или Шахтер решил ради каких-то там грошей поставить под сомнение 2-е место и ЛЧ?
Вообще ничего не сходится
О,сейчас Милка-матрешка как специалист по Украине расскажет,что там происходит у наших соседей)))