Чемпионат Украины. Премьер-Лига 2020-2021
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​На Украине скандал: «Минай» отказывается играть с «Шахтёром»

06 Мая 2021, 19:18,

В украинском футболе скандал. «Минай» отказывается играть против «Шахтёра» по причине аномальной ситуации со ставками на эту игру. Об этом в один голос трубят украинские спортивные СМИ. Они отмечают, что перед матчем ставки на успех аутсайдера очень резко выросли. 

Игра должна была стартовать в 19:00 по московскому времени, однако «Минай» прибыл на стадион только в 18:35. Футболисты команды находятся в раздевалке и пока непонятно, выйдут ли они на матч. Есть вероятность, что «Минай» получит техническое поражение.

Стоит сказать, что «Минай» занимает последнее место в турнирной таблице украинского чемпионата.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Шахтёр Донецк, Минай
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Комментарии (2)
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0
Underdog
06 Мая 2021, 19:29

Ну так а Минаю что с того? Ну выросли. Или Шахтер решил ради каких-то там грошей поставить под сомнение 2-е место и ЛЧ?
Вообще ничего не сходится

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Underdog
06 Мая 2021, 19:26

О,сейчас Милка-матрешка как специалист по Украине расскажет,что там происходит у наших соседей)))

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