«Динамо» на свое поле не смогло обыграть «Мариуполь»

В двадцать пятом туре чемпионата Украины киевское «Динамо» принимало на своем поле «Мариуполь».

Первый тайм прошёл в равной борьбе, преимущества не было ни у одной из команд, голов зрители не увидели. А вот вторая половина встречи началась с удаления полузащитника «Динамо» Карлоса Де Пены. Киевляне атаковали даже в меньшинстве, но довести дело до победы так и не смогли, встреча завершилась безрезультативной ничьей.

«Динамо» сохраняет первую строчку в турнирной таблице чемпионата Украины, имея огромный запас, а «Мариуполь» расположился на одиннадцатом месте.