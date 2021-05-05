Чемпионат Украины. Премьер-Лига 2020-2021
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«Динамо» на свое поле не смогло обыграть «Мариуполь»

05 Мая 2021, 16:09,

В двадцать пятом туре чемпионата Украины киевское «Динамо» принимало на своем поле «Мариуполь».

Первый тайм прошёл в равной борьбе, преимущества не было ни у одной из команд, голов зрители не увидели. А вот вторая половина встречи началась с удаления полузащитника «Динамо» Карлоса Де Пены. Киевляне атаковали даже в меньшинстве, но довести дело до победы так и не смогли, встреча завершилась безрезультативной ничьей.

«Динамо» сохраняет первую строчку в турнирной таблице чемпионата Украины, имея огромный запас, а «Мариуполь» расположился на одиннадцатом месте.

 
Динамо Киев 0:0 Мариуполь
Бойко Денис Тымчик Александр   64' (Караваев Александр (   64') Забарный Илья Попов Денис II Миколенко Виталий Сидорчук Сергей Шапаренко Николай   86' (Леднёв Богдан (   86') Цыганков Виктор   64' (Кедзёра Томаш (   64') Буяльский Виталий   71'   75' (Родригес Жерсон (   75') Де Пена Карлос   11'   51' Беседин Артём   75' (Гармаш Денис (   75')
Запасные: Бущан Георгий Супряга Владислав Сидклей Феррейра Сирота Александр
Гальчук Евгений Кирюханцев Игорь Чоботенко Сергей Мампаси Марк   80' Стасюк Пётр Танковский Вячеслав   30'   70' (Петерман Никита (   70') Горбунов Сергей Олегович   20'   62' (Кащук Алексей (   62') Бондаренко Артём Мишнёв Дмитрий   68' Топалов Дмитрий   55'   82' (Драмбаев Aлександр (   82') Кулаков Андрей   46' (Чех Максим (   46'   73')
Запасные: Сагуткин Даниил Сикан Даниил Меличенко Кирилл Муравский Назарий Кудрик Олег
05 мая. Стадион "Им. Владимира Бойко".

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Динамо Киев, Мариуполь
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