«Динамо» на свое поле не смогло обыграть «Мариуполь»

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05 Мая 2021, 16:09,
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В двадцать пятом туре чемпионата Украины киевское «Динамо» принимало на своем поле «Мариуполь».
Первый тайм прошёл в равной борьбе, преимущества не было ни у одной из команд, голов зрители не увидели. А вот вторая половина встречи началась с удаления полузащитника «Динамо» Карлоса Де Пены. Киевляне атаковали даже в меньшинстве, но довести дело до победы так и не смогли, встреча завершилась безрезультативной ничьей.
«Динамо» сохраняет первую строчку в турнирной таблице чемпионата Украины, имея огромный запас, а «Мариуполь» расположился на одиннадцатом месте.
|Динамо Киев
|0:0
|Мариуполь
Бойко Денис • Тымчик Александр 64' ( Караваев Александр ( 64') • Забарный Илья • Попов Денис II • Миколенко Виталий • Сидорчук Сергей • Шапаренко Николай 86' ( Леднёв Богдан ( 86') • Цыганков Виктор 64' ( Кедзёра Томаш ( 64') • Буяльский Виталий 71' 75' ( Родригес Жерсон ( 75') • Де Пена Карлос 11' • 51'Беседин Артём 75' ( Гармаш Денис ( 75')
Запасные: Бущан Георгий • Супряга Владислав • Сидклей Феррейра • Сирота Александр
Гальчук Евгений • Кирюханцев Игорь • Чоботенко Сергей • Мампаси Марк • 80'Стасюк Пётр • Танковский Вячеслав 30' 70' ( Петерман Никита ( 70') • Горбунов Сергей Олегович 20' 62' ( Кащук Алексей ( 62') • Бондаренко Артём • Мишнёв Дмитрий • 68'Топалов Дмитрий 55' 82' ( Драмбаев Aлександр ( 82') • Кулаков Андрей 46' ( Чех Максим ( 46' ) 73'
Запасные: Сагуткин Даниил • Сикан Даниил • Меличенко Кирилл • Муравский Назарий • Кудрик Олег
05 мая. Стадион "Им. Владимира Бойко".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Динамо Киев, Мариуполь