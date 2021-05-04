Калитвинцев уволен из донецкого «Олимпика»

Донецкий «Олимпик» остался без главного тренера, об этом рапортует клубная пресс-служба. С поста наставника команды был уволен Юрий Калитвинцев.

Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию. Вместе с 52-летним тренером донецкий коллектив покинули его ассистенты.

Ожидается, что в ближайшее время боссы «Олимпика» объявят имя нового главного тренера.

В чемпионате России Калитвинцев известен по работе в московском «Динамо». Украинский тренер возглавлял столичный коллектив в период с 2016-го по 2017-й год. Также он поработал в «Волге» из Нижнего Новгорода.