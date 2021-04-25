Чемпионат Украины. Премьер-Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
1

Киевское «Динамо» с Луческу завоевало золотые медали чемпионата Украины

25 Апреля 2021, 18:55,

В 23-м туре украинской Премьер-лиге определился чемпион страны. Киевское «Динамо» разгромило «Ингулец» со счетом 5:0 и завоевало золотые медали под руководством бывшего многолетнего главного тренера «Шахтёра» Мирчи Луческу.

«Горняки» провалились в игре с «Александрией» (0:2) и будут бороться за второе место.

Протокол игры  
Динамо Киев 5:0 Ингулец
(1:0) Забарный Илья 4'    
(2:0) Беседин Артём 14'    
(3:0) Цыганков Виктор 48'    
(4:0) Цыганков Виктор 71'    
(5:0) Попов Денис II 82'    
Бущан Георгий Кедзёра Томаш   46' (Андриевский Александр (   46') Забарный Илья Попов Денис II Миколенко Виталий Сидорчук Сергей   60' (Родригес Жерсон (   60') Шапаренко Николай   46' (Караваев Александр (   46') Цыганков Виктор Буяльский Виталий   73' (Гармаш Денис (   73') Де Пена Карлос   60' (Шепелев Владимир (   60') Беседин Артём
Запасные: Супряга Владислав Бойко Денис Тымчик Александр Сирота Александр
Крынский Владимир   23' Асмелаш Хеннос Семенко Андрей Салем Мохамед Синегуб Олег   29' Коробенко Андрей Козак Александр   74' (Коваленко Илья (   74') Шевцов Илья   81' (Плохотнюк Михаил (   81') Бартулович Младен   45' Васин Денис   74' (Щедрый Артём (   74') Янаков Денис   74' (Ситчинава Ника (   74')
Запасные: Квасный Николай Кучеренко Александр Малыш Артем Павлов Виталий
25 апреля. Стадион "Олимпийский (Киев)" (Киев).
Протокол игры  
Александрия 2:0 Шахтёр Донецк
(1:0) Гречишкин Дмитрий 44'    
(2:0) Шастал Дмитрий 54'    
Панькив Юрий Пашаев Павел Мельник Александр Дубра Каспар   47' Мирошниченко Денис Банада Евгений   11' Лучкевич Валерий   88' (Мышенко Богдан (   88') Ковалец Кирилл   89' (Дришлюк Кирилл (   89') Гречишкин Дмитрий Вантух Роман   46' (Третьяков Максим (   46') Шастал Дмитрий
Запасные: Бабогло Владислав Стецков Тимур Калюжный Иван Билык Олег Устименко Денис
Трубин Анатолий Додо Домилсон   23' (Эдуардо Витор (   23') Хочолава Давид   73' Бондарь Валерий   23' (Болбат Сергей (   23') Сиприано Маркос Робсон   64' (Корниенко Виктор (   64'   76') Степаненко Тарас Антонио Маркос   74' (Судаков Георгий (   74') Тете Марлос Ромеро   64' (Фернандо Педро (   64') Манор Соломон   20' Дентиньо
Запасные: Вьюнник Богдан Кривцов Сергей Мудрик Михаил Пятов Андрей
25 апреля. Стадион "Ника".
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Шахтёр Донецк, Динамо Киев
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
779
25 Апреля 2021, 19:33

Шахта давно притормозила.
Киев с победой!
Чемпионат странный, но победа есть победа.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Президент Суперлиги хочет сократить длительность футбольных матчей
Президент Суперлиги хочет сократить длительность футбольных матчей
«Интер» снова потерял очки, «Ювентус» разобрался с «Пармой», пропустив первым
«Интер» снова потерял очки, «Ювентус» разобрался с «Пармой», пропустив первым
УЕФА может приостановить Лигу чемпионов и Лигу Европы из-за создания Суперлиги
УЕФА может приостановить Лигу чемпионов и Лигу Европы из-за создания Суперлиги
Что делать УЕФА с еврокубками с учётом появления Суперлиги
Что делать УЕФА с еврокубками с учётом появления Суперлиги
«Барселона» разгромила «Хетафе» в событийном матче, у Месси очередной рекорд
«Барселона» разгромила «Хетафе» в событийном матче, у Месси очередной рекорд


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола