Киевское «Динамо» с Луческу завоевало золотые медали чемпионата Украины

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25 Апреля 2021, 18:55,
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В 23-м туре украинской Премьер-лиге определился чемпион страны. Киевское «Динамо» разгромило «Ингулец» со счетом 5:0 и завоевало золотые медали под руководством бывшего многолетнего главного тренера «Шахтёра» Мирчи Луческу.
«Горняки» провалились в игре с «Александрией» (0:2) и будут бороться за второе место.
Протокол игры
|Динамо Киев
|5:0
|Ингулец
|(1:0) Забарный Илья 4'
|(2:0) Беседин Артём 14'
|(3:0) Цыганков Виктор 48'
|(4:0) Цыганков Виктор 71'
|(5:0) Попов Денис II 82'
Бущан Георгий • Кедзёра Томаш 46' ( Андриевский Александр ( 46') • Забарный Илья • Попов Денис II • Миколенко Виталий • Сидорчук Сергей 60' ( Родригес Жерсон ( 60') • Шапаренко Николай 46' ( Караваев Александр ( 46') • Цыганков Виктор • Буяльский Виталий 73' ( Гармаш Денис ( 73') • Де Пена Карлос 60' ( Шепелев Владимир ( 60') • Беседин Артём
Запасные: Супряга Владислав • Бойко Денис • Тымчик Александр • Сирота Александр
Крынский Владимир • 23'Асмелаш Хеннос • Семенко Андрей • Салем Мохамед • Синегуб Олег • 29'Коробенко Андрей • Козак Александр 74' ( Коваленко Илья ( 74') • Шевцов Илья 81' ( Плохотнюк Михаил ( 81') • Бартулович Младен • 45'Васин Денис 74' ( Щедрый Артём ( 74') • Янаков Денис 74' ( Ситчинава Ника ( 74')
Запасные: Квасный Николай • Кучеренко Александр • Малыш Артем • Павлов Виталий
25 апреля. Стадион "Олимпийский (Киев)" (Киев).
Протокол игры
|(1:0) Гречишкин Дмитрий 44'
|(2:0) Шастал Дмитрий 54'
Панькив Юрий • Пашаев Павел • Мельник Александр • Дубра Каспар • 47'Мирошниченко Денис • Банада Евгений • 11'Лучкевич Валерий 88' ( Мышенко Богдан ( 88') • Ковалец Кирилл 89' ( Дришлюк Кирилл ( 89') • Гречишкин Дмитрий • Вантух Роман 46' ( Третьяков Максим ( 46') • Шастал Дмитрий
Запасные: Бабогло Владислав • Стецков Тимур • Калюжный Иван • Билык Олег • Устименко Денис
Трубин Анатолий • Додо Домилсон 23' ( Эдуардо Витор ( 23') • Хочолава Давид • 73'Бондарь Валерий 23' ( Болбат Сергей ( 23') • Сиприано Маркос Робсон 64' ( Корниенко Виктор ( 64' ) • 76'Степаненко Тарас • Антонио Маркос 74' ( Судаков Георгий ( 74') • Тете • Марлос Ромеро 64' ( Фернандо Педро ( 64') • Манор Соломон • 20'Дентиньо
Запасные: Вьюнник Богдан • Кривцов Сергей • Мудрик Михаил • Пятов Андрей
25 апреля. Стадион "Ника".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Шахтёр Донецк, Динамо Киев
Шахта давно притормозила.
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