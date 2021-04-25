​Мораес не сыграет за сборную Украины на чемпионате Европы

Нападающий Жуниор Мораес не поможет сборной Украины на чемпионате Европы. Футболист «Шахтёра» получил разрыв крестообразной связки колена, о чём сообщается на клубном сайте «горняков». На следующей неделе Мораес перенесёт хирургическое вмешательство.

По предварительным данным, на восстановление Мораесу понадобится шесть месяцев. Таким образом, форвард пропустит и старт следующего сезона.

В начале апреля Жуниор Мораес отпраздновал свой 34-й день рождения. В двадцати пяти матчах нынешнего сезона нападающий забил девять голов и отдал один результативный пас на партнёра.