Чемпионат Украины. Премьер-Лига 2020-2021
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​Мораес не сыграет за сборную Украины на чемпионате Европы

25 Апреля 2021, 14:46,

Нападающий Жуниор Мораес не поможет сборной Украины на чемпионате Европы. Футболист «Шахтёра» получил разрыв крестообразной связки колена, о чём сообщается на клубном сайте «горняков». На следующей неделе Мораес перенесёт хирургическое вмешательство.

По предварительным данным, на восстановление Мораесу понадобится шесть месяцев. Таким образом, форвард пропустит и старт следующего сезона.

В начале апреля Жуниор Мораес отпраздновал свой 34-й день рождения. В двадцати пяти матчах нынешнего сезона нападающий забил девять голов и отдал один результативный пас на партнёра.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Шахтёр Донецк, Сборная Украины, Жуниор Мораес
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