Каштру: Я готов к увольнению

Главный тренер «Шахтёра» Луиш Каштру дал комментарий по поводу своего будущего. В субботу «горняки» проиграли «Динамо», в результате чего киевская команда вплотную приблизилась к чемпионскому титулу.

На пресс-конференции у Каштру спросили, готов ли он к возможному увольнению из «Шахтёра».

«Я готов ко всему», - ответил португальский специалист, чьи слова приводятся на клубном сайте «горняков». «Тот, кто работает, как проработал я, всю жизнь, тот не боится ничего», - добавил Луиш.

Стоит сказать, что «Шахтёр» точно завершит нынешний сезон без единого трофея. В марте «горняки» сенсационно вылетели из национального кубка, проиграв «Агробизнесу» из Первой лиги.