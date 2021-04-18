Каштру: Я готов к увольнению

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18 Апреля 2021, 00:53,
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Главный тренер «Шахтёра» Луиш Каштру дал комментарий по поводу своего будущего. В субботу «горняки» проиграли «Динамо», в результате чего киевская команда вплотную приблизилась к чемпионскому титулу.
На пресс-конференции у Каштру спросили, готов ли он к возможному увольнению из «Шахтёра».
«Я готов ко всему», - ответил португальский специалист, чьи слова приводятся на клубном сайте «горняков». «Тот, кто работает, как проработал я, всю жизнь, тот не боится ничего», - добавил Луиш.
Стоит сказать, что «Шахтёр» точно завершит нынешний сезон без единого трофея. В марте «горняки» сенсационно вылетели из национального кубка, проиграв «Агробизнесу» из Первой лиги.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Шахтёр Донецк, Луиш Каштру