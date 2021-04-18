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​Луческу после победы над «Шахтёром»: «Мне нелегко»

18 Апреля 2021, 00:22,

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу отреагировал на субботнюю победу над «Шахтёром» с минимальным счётом 1:0. Румынский специалист ранее работал в донецком клубе на протяжении двенадцати лет и завоевал с «горняками» множество трофеев, в том числе Кубок УЕФА. Теперь же Луческу максимально близок к тому, чтобы привести к чемпионству «Динамо».

После игры Луческу получил вопрос о том, почему у него не было эмоций после матча.

«Мне нелегко», - ответил опытный тренер динамовцев Киева в эфире украинского «Футбол 1».

Напомним, Мирча Луческу возглавил «Динамо» прошлым летом.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Шахтёр Донецк, Динамо Киев, Мирча Луческу
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