​Луческу после победы над «Шахтёром»: «Мне нелегко»

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18 Апреля 2021, 00:22,
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Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу отреагировал на субботнюю победу над «Шахтёром» с минимальным счётом 1:0. Румынский специалист ранее работал в донецком клубе на протяжении двенадцати лет и завоевал с «горняками» множество трофеев, в том числе Кубок УЕФА. Теперь же Луческу максимально близок к тому, чтобы привести к чемпионству «Динамо».
После игры Луческу получил вопрос о том, почему у него не было эмоций после матча.
«Мне нелегко», - ответил опытный тренер динамовцев Киева в эфире украинского «Футбол 1».
Напомним, Мирча Луческу возглавил «Динамо» прошлым летом.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Шахтёр Донецк, Динамо Киев, Мирча Луческу