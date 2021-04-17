«Динамо» обыграло «Шахтёр» и близко к золоту в первом сезоне Луческу

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17 Апреля 2021, 21:35,
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В центральном матче второго круга чемпионата Украины «Шахтёр» играл против киевского «Динамо» с надеждой вернуться в гонку за титул. Столичная команда выглядела увереннее и переиграл противника со счетом 1:0. Единственный гол забил Карлос де Пена с 11-метрового. «Динамо» опережает главного конкурента на 10 очков.
Протокол игры
|34' Де Пена Карлос (0:1)
Трубин Анатолий • Додо Домилсон • Кривцов Сергей • 90'Бондарь Валерий • 27'Матвиенко Николай • 25'Майкон Барберан 41' 82' ( Судаков Георгий ( 82') • Степаненко Тарас • Марлос Ромеро 71' ( Дентиньо ( 71') • Антонио Маркос 46' ( Тете ( 46') • Манор Соломон 64' ( Фернандо Педро ( 64') • Мораес Жуниор
Запасные: Хочолава Давид • Сиприано Маркос Робсон • Эдуардо Витор • Пятов Андрей • Болбат Сергей
Бущан Георгий • Кедзёра Томаш • 31'Забарный Илья • Попов Денис II • Миколенко Виталий • Шепелев Владимир • Андриевский Александр 71' ( Шапаренко Николай ( 71') • Караваев Александр 75' ( Цыганков Виктор ( 75') • Буяльский Виталий 65' 79' ( Гармаш Денис ( 79') • Де Пена Карлос 71' ( Родригес Жерсон ( 71') • Беседин Артём
Запасные: Супряга Владислав • Бойко Денис • Сидклей Феррейра • Тымчик Александр • Сирота Александр
17 апреля. Стадион "Олимпийский (Киев)" (Киев).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Шахтёр Донецк, Динамо Киев