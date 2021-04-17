Чемпионат Украины. Премьер-Лига 2020-2021
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«Динамо» обыграло «Шахтёр» и близко к золоту в первом сезоне Луческу

17 Апреля 2021, 21:35,

В центральном матче второго круга чемпионата Украины «Шахтёр» играл против киевского «Динамо» с надеждой вернуться в гонку за титул. Столичная команда выглядела увереннее и переиграл противника со счетом 1:0. Единственный гол забил Карлос де Пена с 11-метрового. «Динамо» опережает главного конкурента на 10 очков.

Протокол игры  
Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев
    34' Де Пена Карлос (0:1)
Трубин Анатолий Додо Домилсон Кривцов Сергей   90' Бондарь Валерий   27' Матвиенко Николай   25' Майкон Барберан   41'   82' (Судаков Георгий (   82') Степаненко Тарас Марлос Ромеро   71' (Дентиньо (   71') Антонио Маркос   46' (Тете (   46') Манор Соломон   64' (Фернандо Педро (   64') Мораес Жуниор
Запасные: Хочолава Давид Сиприано Маркос Робсон Эдуардо Витор Пятов Андрей Болбат Сергей
Бущан Георгий Кедзёра Томаш   31' Забарный Илья Попов Денис II Миколенко Виталий Шепелев Владимир Андриевский Александр   71' (Шапаренко Николай (   71') Караваев Александр   75' (Цыганков Виктор (   75') Буяльский Виталий   65'   79' (Гармаш Денис (   79') Де Пена Карлос   71' (Родригес Жерсон (   71') Беседин Артём
Запасные: Супряга Владислав Бойко Денис Сидклей Феррейра Тымчик Александр Сирота Александр
17 апреля. Стадион "Олимпийский (Киев)" (Киев).

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Шахтёр Донецк, Динамо Киев
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