Чемпионат Украины. Премьер-Лига 2020-2021
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Президента украинского клуба дисквалифицируют на 5 лет за оскорбление арбитра

17 Апреля 2021, 09:29,

Президент «Олимпика» (Донецк) Владислав Гельзин будет строго наказан за оскорбительные высказывания в сторону арбитра. Руководитель обматерил рефери после поединка 17-го тура чемпионата Украины против «Шахтёра» (0:1).

Согласно информации журналиста телеканалов «Футбол 1/Футбол 2» Александра Денисова, Гельзина отстранят от футбольной деятельности на пять лет плюс пять лет условно.

В нынешнем розыгрыше украинской Премьер-лиги «Олимпик» набрал 17 баллов после 20 проведенных туров. Донецкая команда располагается на 12-й позиции в турнирной таблице.

18-го апреля «Олимпик» на выезде сыграет с «Мариуполем».

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Олимпик Донецк, Владислав Гельзин
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