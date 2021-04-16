Тайсон покинул «Шахтёр» со скандалом

«Шахтёр» посредством своего официального сайта объявил об уходе Тайсона. Бразильский полузащитник выступал за донецкий клуб с начала 2013 года и провёл на этот период двести девяносто девять матчей.

«Горняки» поблагодарили Тайсона за восемь лет выступлений и пожелали футболисту успехов в будущем.

Стоит сказать, что уход Тайсона из «Шахтёра» получился скандальным. В марте бразилец отказался выйти на замену в домашнем матче Лиги Европы против «Ромы». После этого инцидента было принято решение о ссылке полузащитника в дубль.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что Тайсон продолжит карьеру в родной Бразилии.