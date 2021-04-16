Чемпионат Украины. Премьер-Лига 2020-2021
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Тайсон покидает «Шахтёр» и возвращается в Бразилию

16 Апреля 2021, 08:59,

Бразильский форвард Тайсон покидает донецкий «Шахтёр». 33-летний футболист вернется на родину по завершении нынешнего сезона. Об этом информирует инсайдер Николо Скира в своем твиттер-аккаунте.

«Сделка согласована. Тайсон возвращается в Бразилию, он подпишет контракт с «Интернасьоналем» грядущим летом. Стороны заключат двухлетнее соглашение», - написал журналист.

Напомним, что действующий трудовой договор Тайсона с украинским то-клубом истекает летом 2021-го года.

В нынешнем сезоне чемпионата Украины бразильский нападающий провел 15 поединков, отметившись двумя забитыми мячами и голевой передачей.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Шахтёр Донецк, Тайсон Фреда
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