Тайсон покидает «Шахтёр» и возвращается в Бразилию

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16 Апреля 2021, 08:59,
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Бразильский форвард Тайсон покидает донецкий «Шахтёр». 33-летний футболист вернется на родину по завершении нынешнего сезона. Об этом информирует инсайдер Николо Скира в своем твиттер-аккаунте.
«Сделка согласована. Тайсон возвращается в Бразилию, он подпишет контракт с «Интернасьоналем» грядущим летом. Стороны заключат двухлетнее соглашение», - написал журналист.
Напомним, что действующий трудовой договор Тайсона с украинским то-клубом истекает летом 2021-го года.
В нынешнем сезоне чемпионата Украины бразильский нападающий провел 15 поединков, отметившись двумя забитыми мячами и голевой передачей.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Шахтёр Донецк, Тайсон Фреда