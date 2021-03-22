​«Закрылся в туалете и не выходил»: Подробности скандала с Тайсоном в «Шахтёре»

Тайсон покинет «Шахтёр» со скандалом. Многолетний лидер атаки «горняков» был отправлен в дубль за отказ выйти на замену в матче Лиги Европы против «Ромы».

В программе «Великий футбол» на украинском канале «Футбол 1» ведущий Александр Денисов раскрыл некоторые подробности, которые ему рассказал директор «горняков» по футболу Дарио Срна. После отказа выйти на поле тренер «Шахтёра» Луиш Каштру и Срна пытались поговорить с Тайсоном, но футболист закрылся в туалете и не выходил.

Действующий контракт Тайсона истекает в конце сезона, украинский клуб не предлагал бразильцу продлить трудовое соглашение. В своё время Тайсона хотел приобрести «Милан», но «Шахтёр» не устроило предложение.