«Шахтёр» проиграл главному аутсайдеру, «Динамо» оторвалось на 7 очков

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21 Марта 2021, 20:03,
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В 19-м туре чемпионата Украины лучшая команда прошлого сезона, «Шахтёр», провалилась в выездном матче со «Львовом», который занимал последнее место в таблице. Хозяева поля трижды выходила вперед и дважды пропускала после ударов Манора Соломона и в итоге праздновала победу (3:2).
В параллельном поединке «Динамо» разгромило «Рух» - 3:0. После часа игры на табло горели нули, а Карлос де Пена не забил пенальти, а вот затем динамовцы начали забивать - дубль у Александра Караваева, еще один мяч на счету Сидклея.
«Динамо» оторвалось от «горняков» на семь очков.
Протокол игры
|Львов
|3:2
|Шахтёр Донецк
|(1:0) Алваро 24'
|31' Манор Соломон (1:1)
|(2:1) Нич Назарий 48'
|56' Манор Соломон (2:2)
|(3:2) Шина Алвес 73'
Костик Орест • 90'Грисьо Максим 77' ( Семенив Дмитрий ( 77') • Романчук Александр II • Махмутович Энес • Якимец Владимир • Брикнер Иван 16' 64' ( Рафаэль да Сильва ( 64') • Шина Алвес 7' 77' ( Бусько Андрей ( 77') • Алваро 64' ( Довгий Алексей ( 64') • Чирьяк Фране • 34'Ньярко Эрнест 90' ( Artur Remenyak ( 90') • Нич Назарий
Запасные: Крушиньский Борис • Казлаускас Донатас • Захаркив Юрий • Ильющенков Александр
Трубин Анатолий • 72'Додо Домилсон • Кривцов Сергей • Эдуардо Витор 78' ( Коноплянка Евгений ( 78') • Матвиенко Николай • Антонио Маркос 46' ( Патрик Алан ( 46' ) • 66'Майкон Барберан • Тете 71' ( Дентиньо ( 71') • Марлос Ромеро • Манор Соломон • Мораес Жуниор 32'
Запасные: Бондарь Валерий • Хочолава Давид • Судаков Георгий • Сиприано Маркос Робсон • Пятов Андрей • Болбат Сергей
21 марта. Стадион "Металлист" (Харьков).
Протокол игры
|Динамо Киев
|3:0
|Рух Львов
|(1:0) Караваев Александр 59'
|(2:0) Сидклей Феррейра 86'
|(3:0) Караваев Александр 90'
Бущан Георгий • Кедзёра Томаш • Забарный Илья • Попов Денис II • Миколенко Виталий • Сидорчук Сергей • 27'Шапаренко Николай 81' ( Сидклей Феррейра ( 81') • Родригес Жерсон 46' ( Караваев Александр ( 46') • Буяльский Виталий • Де Пена Карлос 61' ( Шепелев Владимир ( 61') • Супряга Владислав 74' ( Гармаш Денис ( 74')
Запасные: Андриевский Александр • Леднёв Богдан • Бойко Денис • Сирота Александр
Бандура Александр • Белый Максим • Стаменкович Милош • David Zec • Мысык Марьян • Карасюк Роман 10' 46' ( Мартынюк Ярослав ( 46') • Бойчук Богдан • 54'Притула Остап 69' ( Сич Алексей ( 69') • Федорчук Валерий • Климчук Юрий 84' ( Кондраков Даниил ( 84') • Борячук Андрей 19' 46' ( Кухаревич Николай ( 46')
Запасные: Лях Ростислав • Roman Gagun • Кухарук Андрей • Мисак Роман • Рунич Василий
21 марта. Стадион "Олимпийский (Киев)" (Киев).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Шахтёр Донецк, Динамо Киев