Чемпионат Украины. Премьер-Лига 2020-2021
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«Шахтёр» проиграл главному аутсайдеру, «Динамо» оторвалось на 7 очков

21 Марта 2021, 20:03,

В 19-м туре чемпионата Украины лучшая команда прошлого сезона, «Шахтёр», провалилась в выездном матче со «Львовом», который занимал последнее место в таблице. Хозяева поля трижды выходила вперед и дважды пропускала после ударов Манора Соломона и в итоге праздновала победу (3:2).

В параллельном поединке «Динамо» разгромило «Рух» - 3:0. После часа игры на табло горели нули, а Карлос де Пена не забил пенальти, а вот затем динамовцы начали забивать - дубль у Александра Караваева, еще один мяч на счету Сидклея.

«Динамо» оторвалось от «горняков» на семь очков.

Протокол игры  
Львов 3:2 Шахтёр Донецк
(1:0) Алваро 24'    
    31' Манор Соломон (1:1)
(2:1) Нич Назарий 48'    
    56' Манор Соломон (2:2)
(3:2) Шина Алвес 73'    
Костик Орест   90' Грисьо Максим   77' (Семенив Дмитрий (   77') Романчук Александр II Махмутович Энес Якимец Владимир Брикнер Иван   16'   64' (Рафаэль да Сильва (   64') Шина Алвес   7'   77' (Бусько Андрей (   77') Алваро   64' (Довгий Алексей (   64') Чирьяк Фране   34' Ньярко Эрнест   90' (Artur Remenyak (   90') Нич Назарий
Запасные: Крушиньский Борис Казлаускас Донатас Захаркив Юрий Ильющенков Александр
Трубин Анатолий   72' Додо Домилсон Кривцов Сергей Эдуардо Витор   78' (Коноплянка Евгений (   78') Матвиенко Николай Антонио Маркос   46' (Патрик Алан (   46'   66') Майкон Барберан Тете   71' (Дентиньо (   71') Марлос Ромеро Манор Соломон Мораес Жуниор   32'
Запасные: Бондарь Валерий Хочолава Давид Судаков Георгий Сиприано Маркос Робсон Пятов Андрей Болбат Сергей
21 марта. Стадион "Металлист" (Харьков).
Протокол игры  
Динамо Киев 3:0 Рух Львов
(1:0) Караваев Александр 59'    
(2:0) Сидклей Феррейра 86'    
(3:0) Караваев Александр 90'    
Бущан Георгий Кедзёра Томаш Забарный Илья Попов Денис II Миколенко Виталий Сидорчук Сергей   27' Шапаренко Николай   81' (Сидклей Феррейра (   81') Родригес Жерсон   46' (Караваев Александр (   46') Буяльский Виталий Де Пена Карлос   61' (Шепелев Владимир (   61') Супряга Владислав   74' (Гармаш Денис (   74')
Запасные: Андриевский Александр Леднёв Богдан Бойко Денис Сирота Александр
Бандура Александр Белый Максим Стаменкович Милош David Zec Мысык Марьян Карасюк Роман   10'   46' (Мартынюк Ярослав (   46') Бойчук Богдан   54' Притула Остап   69' (Сич Алексей (   69') Федорчук Валерий Климчук Юрий   84' (Кондраков Даниил (   84') Борячук Андрей   19'   46' (Кухаревич Николай (   46')
Запасные: Лях Ростислав Roman Gagun Кухарук Андрей Мисак Роман Рунич Василий
21 марта. Стадион "Олимпийский (Киев)" (Киев).
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Шахтёр Донецк, Динамо Киев
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