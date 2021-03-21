«Шахтёр» проиграл главному аутсайдеру, «Динамо» оторвалось на 7 очков

В 19-м туре чемпионата Украины лучшая команда прошлого сезона, «Шахтёр», провалилась в выездном матче со «Львовом», который занимал последнее место в таблице. Хозяева поля трижды выходила вперед и дважды пропускала после ударов Манора Соломона и в итоге праздновала победу (3:2).

В параллельном поединке «Динамо» разгромило «Рух» - 3:0. После часа игры на табло горели нули, а Карлос де Пена не забил пенальти, а вот затем динамовцы начали забивать - дубль у Александра Караваева, еще один мяч на счету Сидклея.

«Динамо» оторвалось от «горняков» на семь очков.