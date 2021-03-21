​«Шахтёр» отправил Тайсона в дубль за отказ выйти на замену

Тайсон покинет «Шахтёр» летом в связи с истечением срока контракта. Есть вероятность, что бразилец больше не сыграет за донецкий клуб. Он был переведён в дубль за нарушение дисциплины.

Директор «Шахтёра» по футболу Дарио Срна в программе «Футбол News» на украинском канале «Футбол 1» прокомментировал ситуацию.

«Ситуация произошла во время матча с «Ромой». Тайсон отказался разминаться, отказался выйти на замену. После этого клуб решил отправить Тайсона в дубль, он теперь тренируется там.

Тайсон много сделал для «Шахтёра», я лично много с ним играл, дружил с ним. Но на сегодняшний день никто не может быть выше клуба. Мы все профессионалы – мы должны выполнять контракт, уважать клуб, уважать команду. К сожалению, Тайсон этого не сделал», - сказал Срна.