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​«Шахтёр» отправил Тайсона в дубль за отказ выйти на замену

21 Марта 2021, 00:46,

Тайсон покинет «Шахтёр» летом в связи с истечением срока контракта. Есть вероятность, что бразилец больше не сыграет за донецкий клуб. Он был переведён в дубль за нарушение дисциплины.

Директор «Шахтёра» по футболу Дарио Срна в программе «Футбол News» на украинском канале «Футбол 1» прокомментировал ситуацию.

«Ситуация произошла во время матча с «Ромой». Тайсон отказался разминаться, отказался выйти на замену. После этого клуб решил отправить Тайсона в дубль, он теперь тренируется там.

Тайсон много сделал для «Шахтёра», я лично много с ним играл, дружил с ним. Но на сегодняшний день никто не может быть выше клуба. Мы все профессионалы – мы должны выполнять контракт, уважать клуб, уважать команду. К сожалению, Тайсон этого не сделал», - сказал Срна.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Шахтёр Донецк, Тайсон
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