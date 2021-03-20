Чемпионат Украины. Премьер-Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Директор «Шахтёра»: «Итальянские клубы предлагали за Додо 4 млн евро, хотя мы отказались продать его «Баварии» за 25»

20 Марта 2021, 21:44,

Ассистент спортивного директора «Шахтёра» Карло Николини дал интервью, которое было опубликовано на сайте итальянского журналиста Николо Скиры. Представитель украинского клуба поговорил о трансферных делах.

«К нам часто обращаются по поводу молодых талантов. Когда мы слышим предложения из Италии, то понимаем, почему итальянский футбол отстаёт. Предлагать за Трубина 4-5 миллионов евро – это безумие. Если бы молодой итальянец так играл, то речь пошла бы о 25 миллионах евро.

Что касается Додо, то итальянские клубы предлагали нам за него 4 миллиона евро, хотя мы отказались продать его «Баварии» за 25 миллионов», - сказал Николини.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Шахтёр Донецк, Додо, Карло Николини
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Клопп против Зидана, Левандовски против Мбаппе: Кто пройдёт в полуфинал Лиги чемпионов
Клопп против Зидана, Левандовски против Мбаппе: Кто пройдёт в полуфинал Лиги чемпионов
«Бавария» против «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
«Бавария» против «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
«МЮ» в скучном поединке победил в гостях «Милан» и прошёл дальше
«МЮ» в скучном поединке победил в гостях «Милан» и прошёл дальше
Запоротый пенальти Дзюбы, удаление Ахметова, ВАР, дуплет Вендела и хороший дебют Бохинена: «Зенит» показал ЦСКА, кто в Премьер-лиге главный
Запоротый пенальти Дзюбы, удаление Ахметова, ВАР, дуплет Вендела и хороший дебют Бохинена: «Зенит» показал ЦСКА, кто в Премьер-лиге главный
«Реал» легко обыграл «Аталанту» и пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов
«Реал» легко обыграл «Аталанту» и пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола