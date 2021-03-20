​Директор «Шахтёра»: «Итальянские клубы предлагали за Додо 4 млн евро, хотя мы отказались продать его «Баварии» за 25»

Ассистент спортивного директора «Шахтёра» Карло Николини дал интервью, которое было опубликовано на сайте итальянского журналиста Николо Скиры. Представитель украинского клуба поговорил о трансферных делах.

«К нам часто обращаются по поводу молодых талантов. Когда мы слышим предложения из Италии, то понимаем, почему итальянский футбол отстаёт. Предлагать за Трубина 4-5 миллионов евро – это безумие. Если бы молодой итальянец так играл, то речь пошла бы о 25 миллионах евро.

Что касается Додо, то итальянские клубы предлагали нам за него 4 миллиона евро, хотя мы отказались продать его «Баварии» за 25 миллионов», - сказал Николини.