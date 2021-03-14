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​У Луческу открытый конфликт с футболистом «Динамо»

14 Марта 2021, 12:37,

Глава Украинской ассоциации футболистов Олег Печерный сообщил 1927.kiev.ua о конфликте Мирчи Луческу с игроком киевского «Динамо» Миккелем Дуэлундом. Сам футболист обратился в ассоциацию, и она отреагировала, потребовав от румынского тренера принести Дуэлунду извинения и объяснить свою позицию.

Печерный сообщил, что Луческу даже не даёт Дуэлунду шанса себя проявить. Глава УАФ обращался к президенту «Динамо» Игорю Суркису, и после этого футболист вышел на двадцать минут, но затем снова присел в запас.

В воскесенье «Динамо» сыграет против «Зари» на выезде. По словам Печерного, за пять минут до отправки команды на игру Дуэлунду сообщили, что он не едет.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Динамо Киев, Мирча Луческу, Миккель Дуэлунд
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