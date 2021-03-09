Чемпионат Украины. Премьер-Лига 2020-2021
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«Шахтёр» хочет пригласить Аллегри

09 Марта 2021, 08:46,

Итальянский специалист Массимилиано Аллегри, известный по работе в туринском «Ювентусе» и «Милане», имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Украины. Об этом сообщил посредством «Инстаграма» журналист Олег Ящук.

По данным инсайдера, заинтересованность в услугах тренера проявляет донецкий «Шахтёр». «Горняки» рассматривают Аллегри в качестве замены португальцу Луишу Каштру, трудовой договор которого с клубом истекает по окончании нынешнего сезона.

После 17 туров чемпионата Украины «Шахтёр» набрал 36 баллов и отстает от лидирующего «Динамо» на четыре очка. В Лиге Европы донецкий коллектив прошел в 1/8 финала, где сыграет с «Ромой».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Шахтёр Донецк, Массимилиано Аллегри
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Комментарии (2)
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0
Super fanat
09 Марта 2021, 10:27

Почему Каштру продлить не могут? Кстати, удачи Аллегри! На фоне Минаев и Александрий будет очень органично смотреться.

0
Underdog
09 Марта 2021, 09:55

Ахахахахахахах))))

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