«Шахтёр» хочет пригласить Аллегри

Итальянский специалист Массимилиано Аллегри, известный по работе в туринском «Ювентусе» и «Милане», имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Украины. Об этом сообщил посредством «Инстаграма» журналист Олег Ящук.

По данным инсайдера, заинтересованность в услугах тренера проявляет донецкий «Шахтёр». «Горняки» рассматривают Аллегри в качестве замены португальцу Луишу Каштру, трудовой договор которого с клубом истекает по окончании нынешнего сезона.

После 17 туров чемпионата Украины «Шахтёр» набрал 36 баллов и отстает от лидирующего «Динамо» на четыре очка. В Лиге Европы донецкий коллектив прошел в 1/8 финала, где сыграет с «Ромой».