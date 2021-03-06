​Президент «Олимпика» ворвался в телеэфир и назвал судью *********

В субботу вечером «Олимпик» проиграл «Шахтёру» в донецком дерби с результатом 0:1. Когда после игры Юрий Калитвинцев, тренер «Олимпика», давал комментарий для телевидения, в эфир ворвался президент клуба Владислав Гельзин.

«Чего ты стесняешься? Скажи, что ******* [мужчина нетрадиционной сексуальной ориентации] судья, оторвал голову!» - обратился Гельзин к тренеру.

«Что вы здесь рассказываете? Что эти эксперты рассказывают? Для чего этот ******* [мужчина нетрадиционной сексуальной ориентации] итальянец [глава судейского корпуса Лучано Лучи – прим. ЕФ] находится у нас в стране? Меняйте их всех!» - сказал Гельзин журналисту канала «Футбол».