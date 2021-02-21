Чемпионат Украины. Премьер-Лига 2020-2021
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​Тренер «Львова» попросил судью перейти с русского языка на украинский – ему дали жёлтую карточку

21 Февраля 2021, 16:37,

В субботу в чемпионате Украины проходил матч между командами «Львов» и «Колос». По ходу игры арбитр показал жёлтую карточку наставнику львовян Виталию Шумскому. В эфире канала «Футбол» тренер сообщил, что он обратился к четвёртому арбитру Николаю Кривоносову по какому-то футбольному вопросу. Четвёртый рефери говорил на русском языке, и Шумский попросил его перейти на украинский. После этого судья передал главному рефери Виктору Копиевскому, чтобы тот выписал тренеру карточку. Шумский призвал судей объяснить всей стране, за что он был предупреждён.   

Отметим, что матч завершился победой «Колоса» со счётом 2:0.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Львов, Виталий Шумский
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