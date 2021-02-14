Луческу чистил поле от снега лопатой

В субботу после зимней паузы возобновился чемпионат Украины. Киевское «Динамо» добилось непростой победы над донецким «Олимпиком» с результатом 3:1. Командам приходилось играть в непростых условиях из-за обрушившихся осадков в виде снега.

На сайте dynamo.kiev.ua появилось несколько фотографий. Судя по ним, поле от снега лопатой очищал даже главный тренер «динамовцев» Мирча Луческу.

Напомним, что в своё время Мирча Луческу работал в России, возглавляя питерский «Зенит». Киевское «Динамо» румынский специалист принял летом прошлого года, что вызвало бурю негодования у фанатов клуба. Дело в том, что ранее Луческу на протяжении двенадцати лет возглавлял донецкий «Шахтёр».