​Киевское «Динамо» наказало «Олимпик» за удаления, «Заря» и «Львов» тоже победили

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13 Февраля 2021, 19:58,
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Завершились три субботних матча чемпионата Украины, открывавших 2021-й календарный год. Киевское «Динамо» первым пропустило от донецкого «Олимпика», но всё же добилось победы со счётом 3:1. Второй и третий голы ближе к концовке встречи команда Мирчи Луческу проводила сразу после удалений, наказывая соперника. «Бело-синие» остаются на вершине турнирной таблицы украинской Премьер-лиги.
Протокол игры
|20' Fabricio Alvarenga (0:1)
|(1:1) Беседин Артём 30'
|(2:1) Буяльский Виталий 78'
|(3:1) Беседин Артём 90'
Бущан Георгий • Караваев Александр • Кедзёра Томаш • Попов Денис II • 90'Миколенко Виталий • Сидорчук Сергей • Шапаренко Николай • Цыганков Виктор • Буяльский Виталий • Де Пена Карлос 45' 76' ( Родригес Жерсон ( 76') • Беседин Артём 14'
Запасные: Андриевский Александр • Леднёв Богдан • Супряга Владислав • Шабанов Артём • Бойко Денис • Сидклей Феррейра • Дуэлунд Миккель • Сирота Александр
Чекотун Андрей • Пасич Евгений • Драме Иссьяр • 15'Снурницын Игорь • Лебеденко Орест • 90'Бабенко Руслан • Fabricio Alvarenga • Хамелюк Владислав 45' 63' ( Завийский Тарас ( 63') • Политыло Сергей • Романовский Даниэль • Taddeus Nkeng 9' 77'
Запасные: Зотько Иван • Talles • Алими Бетим • Чогадзе Темур
13 февраля. Стадион "Динамо им. Валерия Лобановского".
Также в субботу «Заря» благодаря дублю Гладкого обыграла «Десну» с результатом 2:1 в упорном поединке. Как итог, лугачане догнали соперника на третьем месте по количеству набранных очков.
Протокол игры
|(1:0) Гладкий Александр 18'
|21' Тотовицкий Андрей (1:1)
|(2:1) Гладкий Александр 61'
Василь Никола • Фаворов Денис • Вернидуб Виталий • Абу-Ханна Джоэл • Цыганик Андрей 46' ( Леовижилду ( 46') • Хомченовский Дмитрий 60' ( Захеди Шахаб ( 60') • Иванисеня Дмитрий • 80'Кочергин Владислав • Назарина Егор • Сайяд Аллахьяр • Гладкий Александр 90' ( Казаков Максим II ( 90')
Запасные: Алефиренко Даниил • Демченко Сергей • Гринь Сергей • Лунёв Максим • Мацапура Дмитрий
Паст Евгений • Конопля Ефим 77' 78' ( Гитченко Андрей ( 78') • Имереков Максим 51' 86' ( Арвеладзе Леван ( 86') • Тамм Йоонас • Мостовой Андрей II 78' ( Дегтярёв Максим ( 78') • Калитвинцев Владислав • 90'Белошевский Богдан 67' ( Домбровский Андрей ( 67') • Огиря Владислав • 64'Гуцуляк Алексей 67' ( Картушов Егор ( 67') • Тотовицкий Андрей • Будковский Филипп 90'
Запасные: Литовка Игорь • Полегенько Павел • Ермаков Виталий • Шевцов Илья
13 февраля. Стадион "Славутич-Арена".
«Львов» на выезде оказался сильнее «Миная» - 2:1. Героем встречи стал Тавареш, оформивший дубль.
Протокол игры
|13' Алваро (0:1)
|45' Алваро (0:2)
|(1:2) Шиндер Антон 47'
Каниболоцкий Антон • Кныш Данило • Mislav Matic • Малепе Репо • Карась Даниил 85' ( Shemmy Mayembe ( 85') • Снижко Александр • Кожанов Денис 85' ( Rustam Akhmedzade ( 85') • Нуриев Анатолий • Шпак Алексей 46' ( Шиндер Антон ( 46' ) • 63'Милевский Артём 59' ( Ugochukwu Oduenyi ( 59') • Кополовец Михаил
Запасные: Ткачук Андрей • Хахлев Алексей • Попович Андрей
Костик Орест • Artur Remenyak 84' ( Грисьо Максим ( 84') • Махмутович Энес • Maroine Mihoubi • Якимец Владимир • Рафаэль да Сильва • 72'Ньярко Эрнест 61' ( Чирьяк Фране ( 61') • Брикнер Иван 57' ( Довгий Алексей ( 57') • Шина Алвес • Алваро 84' ( Семенив Дмитрий ( 84') • Ренан Соарес 57' ( Ныч Назарий ( 57')
Запасные: Бусько Андрей • Oleksandr Romanchuk • Захаркив Юрий • Ильющенков Александр
13 февраля. Стадион "Авангард (Ужгород)".
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Динамо Киев, Олимпик Донецк