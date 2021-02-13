​Киевское «Динамо» наказало «Олимпик» за удаления, «Заря» и «Львов» тоже победили

Завершились три субботних матча чемпионата Украины, открывавших 2021-й календарный год. Киевское «Динамо» первым пропустило от донецкого «Олимпика», но всё же добилось победы со счётом 3:1. Второй и третий голы ближе к концовке встречи команда Мирчи Луческу проводила сразу после удалений, наказывая соперника. «Бело-синие» остаются на вершине турнирной таблицы украинской Премьер-лиги.

Также в субботу «Заря» благодаря дублю Гладкого обыграла «Десну» с результатом 2:1 в упорном поединке. Как итог, лугачане догнали соперника на третьем месте по количеству набранных очков.

«Львов» на выезде оказался сильнее «Миная» - 2:1. Героем встречи стал Тавареш, оформивший дубль.