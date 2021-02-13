Чемпионат Украины. Премьер-Лига 2020-2021
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​Киевское «Динамо» наказало «Олимпик» за удаления, «Заря» и «Львов» тоже победили

13 Февраля 2021, 19:58,

Завершились три субботних матча чемпионата Украины, открывавших 2021-й календарный год. Киевское «Динамо» первым пропустило от донецкого «Олимпика», но всё же добилось победы со счётом 3:1. Второй и третий голы ближе к концовке встречи команда Мирчи Луческу проводила сразу после удалений, наказывая соперника. «Бело-синие» остаются на вершине турнирной таблицы украинской Премьер-лиги.

Протокол игры  
Динамо Киев 3:1 Олимпик Донецк
    20' Fabricio Alvarenga (0:1)
(1:1) Беседин Артём 30'    
(2:1) Буяльский Виталий 78'    
(3:1) Беседин Артём 90'    
Бущан Георгий Караваев Александр Кедзёра Томаш Попов Денис II   90' Миколенко Виталий Сидорчук Сергей Шапаренко Николай Цыганков Виктор Буяльский Виталий Де Пена Карлос   45'   76' (Родригес Жерсон (   76') Беседин Артём   14'
Запасные: Андриевский Александр Леднёв Богдан Супряга Владислав Шабанов Артём Бойко Денис Сидклей Феррейра Дуэлунд Миккель Сирота Александр
Чекотун Андрей Пасич Евгений Драме Иссьяр   15' Снурницын Игорь Лебеденко Орест   90' Бабенко Руслан Fabricio Alvarenga Хамелюк Владислав   45'   63' (Завийский Тарас (   63') Политыло Сергей Романовский Даниэль Taddeus Nkeng   9'   77'
Запасные: Зотько Иван Talles Алими Бетим Чогадзе Темур
13 февраля. Стадион "Динамо им. Валерия Лобановского".

 

Также в субботу «Заря» благодаря дублю Гладкого обыграла «Десну» с результатом 2:1 в упорном поединке. Как итог, лугачане догнали соперника на третьем месте по количеству набранных очков.

Протокол игры  
Заря 2:1 Десна
(1:0) Гладкий Александр 18'    
    21' Тотовицкий Андрей (1:1)
(2:1) Гладкий Александр 61'    
Василь Никола Фаворов Денис Вернидуб Виталий Абу-Ханна Джоэл Цыганик Андрей   46' (Леовижилду (   46') Хомченовский Дмитрий   60' (Захеди Шахаб (   60') Иванисеня Дмитрий   80' Кочергин Владислав Назарина Егор Сайяд Аллахьяр Гладкий Александр   90' (Казаков Максим II (   90')
Запасные: Алефиренко Даниил Демченко Сергей Гринь Сергей Лунёв Максим Мацапура Дмитрий
Паст Евгений Конопля Ефим   77'   78' (Гитченко Андрей (   78') Имереков Максим   51'   86' (Арвеладзе Леван (   86') Тамм Йоонас Мостовой Андрей II   78' (Дегтярёв Максим (   78') Калитвинцев Владислав   90' Белошевский Богдан   67' (Домбровский Андрей (   67') Огиря Владислав   64' Гуцуляк Алексей   67' (Картушов Егор (   67') Тотовицкий Андрей Будковский Филипп   90'
Запасные: Литовка Игорь Полегенько Павел Ермаков Виталий Шевцов Илья
13 февраля. Стадион "Славутич-Арена".

 

«Львов» на выезде оказался сильнее «Миная» - 2:1. Героем встречи стал Тавареш, оформивший дубль.

Протокол игры  
Минай 1:2 Львов
    13' Алваро (0:1)
    45' Алваро (0:2)
(1:2) Шиндер Антон 47'    
Каниболоцкий Антон Кныш Данило Mislav Matic Малепе Репо Карась Даниил   85' (Shemmy Mayembe (   85') Снижко Александр Кожанов Денис   85' (Rustam Akhmedzade (   85') Нуриев Анатолий Шпак Алексей   46' (Шиндер Антон (   46'   63') Милевский Артём   59' (Ugochukwu Oduenyi (   59') Кополовец Михаил
Запасные: Ткачук Андрей Хахлев Алексей Попович Андрей
Костик Орест Artur Remenyak   84' (Грисьо Максим (   84') Махмутович Энес Maroine Mihoubi Якимец Владимир Рафаэль да Сильва   72' Ньярко Эрнест   61' (Чирьяк Фране (   61') Брикнер Иван   57' (Довгий Алексей (   57') Шина Алвес Алваро   84' (Семенив Дмитрий (   84') Ренан Соарес   57' (Ныч Назарий (   57')
Запасные: Бусько Андрей Oleksandr Romanchuk Захаркив Юрий Ильющенков Александр
13 февраля. Стадион "Авангард (Ужгород)".

 
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Динамо Киев, Олимпик Донецк
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