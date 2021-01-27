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Суркис: «Шевченко сегодня ничем бы не уступал Суаресу и Левандовски»

27 Января 2021, 09:44,

Depositphotos

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис сравнил бывшего нападающего «Милана» и сборной Украины Андрея Шевченко с современными форвардами.

«Это топ-нападающий. Он и сегодня был бы топом. Шевченко ничем не уступал бы Суаресу и Левандовски. Это футболист - гол, но смотря, в какой команде он играет», - рассказал Суркис в интервью на YouTube-канале «В гостях у Гордона».

Напомним, что Шевченко защищал цвета киевского коллектива с 1993-го по 1999-й, а также с 2009-го по 2012-й годы. В Европе украинец выступал за «Милан» и лондонский «Челси».

В настоящий момент Шевченко занимает пост главного тренера сборной Украины.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Андрей Шевченко, Игорь Суркис
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