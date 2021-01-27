«Всё, свободен»: Суркис вспомнил, как уволил Сёмина

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис рассказал об уходе российского специалиста Юрия Сёмина с поста наставника команды.

«Мы проиграли «ПСЖ» и «Шахтёру». Когда я его набрал, он сказал, что улетел в Москву. Я говорю: «Как вы бросили команду в такую минуту?». Тогда не думал, что у него контракт. Я сказал: «Всё, свободен», - поведал руководитель в интервью на YouTube-канале «В гостях у Гордона».

Напомним, что Сёмин занимал пост рулевого киевского коллектива с 2007-го по 2009-й год. В конце декабря 2010-го года российский тренер вернулся в украинский гранд. Под его руководством «Динамо» стало чемпионом Украины и выиграло суперкубок страны.