«Шахтёр» не продал Соломона за 40 миллионов евро

Руководство донецкого «Шахтёра» не продало полузащитника Манора Соломона в один из европейских топ-клубов. Об этом информирует издание Sport1.

Согласно данным источника, за 21-летнего игрока сборной Израиля предлагали 40 миллионов евро, однако «горняков» не устроила такая сумма. Чемпион Украины рассчитывает выручить с продажи Соломона не менее 50 миллионов.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Манору со стороны «Ромы» и лондонского «Арсенала».

В текущем сезоне украинской Премьер-лиги полузащитник сыграл десять поединков, в которых забил три гола и сделал результативную передачу.