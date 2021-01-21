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«Шахтёр» не продал Соломона за 40 миллионов евро

21 Января 2021, 12:22,

Евро-Футбол.Ру

Руководство донецкого «Шахтёра» не продало полузащитника Манора Соломона в один из европейских топ-клубов. Об этом информирует издание Sport1.

Согласно данным источника, за 21-летнего игрока сборной Израиля предлагали 40 миллионов евро, однако «горняков» не устроила такая сумма. Чемпион Украины рассчитывает выручить с продажи Соломона не менее 50 миллионов.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Манору со стороны «Ромы» и лондонского «Арсенала».

В текущем сезоне украинской Премьер-лиги полузащитник сыграл десять поединков, в которых забил три гола и сделал результативную передачу.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Шахтёр Донецк, Трансферы футбола - зима 2021, Соломон Манор
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