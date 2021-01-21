«Шахтёр» не продал Соломона за 40 миллионов евро

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21 Января 2021, 12:22,
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Руководство донецкого «Шахтёра» не продало полузащитника Манора Соломона в один из европейских топ-клубов. Об этом информирует издание Sport1.
Согласно данным источника, за 21-летнего игрока сборной Израиля предлагали 40 миллионов евро, однако «горняков» не устроила такая сумма. Чемпион Украины рассчитывает выручить с продажи Соломона не менее 50 миллионов.
Ранее СМИ сообщали об интересе к Манору со стороны «Ромы» и лондонского «Арсенала».
В текущем сезоне украинской Премьер-лиги полузащитник сыграл десять поединков, в которых забил три гола и сделал результативную передачу.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Шахтёр Донецк, Трансферы футбола - зима 2021, Соломон Манор