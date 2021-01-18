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Рагнар Сигурдссон перешёл в «Рух»

18 Января 2021, 20:25,

ФК "Краснодар"

Экс-защитник «Краснодара» и «Ростова» Рагнар Сигурдссон перешёл в «Рух» из Львова.

Как сообщает пресс-служба украинского клуба, контракт Сигурдссона рассчитан до конца сезона, в соглашении предусмотрена возможность продления ещё на год. За «Рух» исландец будет выступать под 22 номером.

«Моя главная задача – помочь команде сохранить прописку в элитном дивизионе. Я перешёл сюда, потому что хорошо знаком с главным тренером. Знаю, что у «Руха» грандиозные планы. Здесь строится замечательная академия. Рад стать частью этого проекта», - цитирует Сигурдссона пресс-служба львовского клуба.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Трансферы футбола - зима 2021, Рух, Рагнар Сигурдуссон
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