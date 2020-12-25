Чемпионат Украины. Премьер-Лига 2020-2021
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Милевский ответил на вопрос, где завершит карьеру

25 Декабря 2020, 08:37,

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Известный украинский форвард Артём Милевский, последним клубом которого было брестское «Динамо», вернулся на родину. Форвард подписал контракт с клубом «Минай». Трудовой договор между сторонами рассчитан на полтора года.

«Не задумываюсь о своём возрасте. 35 или 36... Буду работать, отдаваться команде - я в этом уверен.

Последний ли это клуб в карьере? Пожалуй, да. Но никто не знает, что будет», - приводит слова Милевского пресс-служба украинского клуба.

«Минай» сейчас выступает в украинской Премьер-лиге. Команда набрала десять баллов в 12 проведенных турах и занимает 11 место в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Артём Милевский, Минай
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