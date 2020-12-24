Нападающий Артём Милевский возвращается в украинский футбол. О переходе известного форварда в свои ряды сообщил клуб «Минай».

Милевский известен главным образом по своим выступлениям за киевское «Динамо» и сборную Украины. В последнее время форвард играл в Беларуси за брестское «Динамо», которое покидает в статусе свободного агента в связи с истечением срока контракта.

«Минай» выступает в украинской Премьер-лиге в текущего сезона. Команда набрала десять очков в двенадцати сыгранных турах и занимает одиннадцатое место в турнирной таблице.

Добавим, что в январе Артёму Милевскому исполнится 36 лет.