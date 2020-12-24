Чемпионат Украины. Премьер-Лига 2020-2021
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​Милевский возвращается в украинский футбол

24 Декабря 2020, 14:35,

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Нападающий Артём Милевский возвращается в украинский футбол. О переходе известного форварда в свои ряды сообщил клуб «Минай».

Милевский известен главным образом по своим выступлениям за киевское «Динамо» и сборную Украины. В последнее время форвард играл в Беларуси за брестское «Динамо», которое покидает в статусе свободного агента в связи с истечением срока контракта.

«Минай» выступает в украинской Премьер-лиге в текущего сезона. Команда набрала десять очков в двенадцати сыгранных турах и занимает одиннадцатое место в турнирной таблице.

Добавим, что в январе Артёму Милевскому исполнится 36 лет.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Артём Милевский, Трансферы футбола - зима 2021, Минай, Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2021
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