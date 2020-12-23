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«Бенфика» хочет подписать полузащитника «Шахтёра»

23 Декабря 2020, 12:31,

Шахтёр

Полузащитник сборной Украины и донецкого «Шахтёра» Виктор Коваленко имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Португалии, об этом рапортует издание Record

По информации источника, заинтересованность в услугах 24-летнего хавбека проявляет лиссабонская «Бенфика». Представители португальского гранда связались с агентом игрока, чтобы обсудить детали возможной сделки.

Коваленко защищает цвета «горняков» с 2015-го года. Его контракт с клубом рассчитан до завершения сезона-2020/2021.

В нынешнем розыгрыше УПЛ Виктор провел восемь поединков, отметившись четырьмя забитыми мячами.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Бенфика, Трансферы футбола - зима 2021, Виктор Коваленко
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