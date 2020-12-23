«Бенфика» хочет подписать полузащитника «Шахтёра»

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23 Декабря 2020, 12:31,
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Полузащитник сборной Украины и донецкого «Шахтёра» Виктор Коваленко имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Португалии, об этом рапортует издание Record
По информации источника, заинтересованность в услугах 24-летнего хавбека проявляет лиссабонская «Бенфика». Представители португальского гранда связались с агентом игрока, чтобы обсудить детали возможной сделки.
Коваленко защищает цвета «горняков» с 2015-го года. Его контракт с клубом рассчитан до завершения сезона-2020/2021.
В нынешнем розыгрыше УПЛ Виктор провел восемь поединков, отметившись четырьмя забитыми мячами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Бенфика, Трансферы футбола - зима 2021, Виктор Коваленко