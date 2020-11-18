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​Хавбек «Шахтёра» рассказал, что мог перейти в «Манчестер Сити»

18 Ноября 2020, 16:54,

Шахтёр

Полузащитник «Шахтёра» Манор Соломон высказался по поводу интереса к себе со стороны «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» в своё время проявлял ко мне интерес, я встречался с представителями клуба, но не вышло.

Европейские клубы мало обращают внимание на чемпионат Израиля. Владелец израильского клуба, где я играл, хотел получить за меня 5 миллионов евро. Когда он узнал об интересе «Манчестер Сити», то просил уже 10 миллионов.

Позже я хотел перейти в «Шахтёр». Я знаю игроков, которых они воспитали, и подумал, что это отличная возможность для меня.

Я наслаждаюсь жизнью в «Шахтёре». Однажды – рано или поздно – я перейду в одну из лучших лиг мира», - сказал Соломон The Guardian.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Шахтёр Донецк, Манор Соломон
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