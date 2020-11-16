Луческу опроверг слухи об уходе из «Динамо»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу опроверг слухи о том, что он покинет клуб зимой.

«Не знаю, откуда такая информация взялась, кто ее придумал. Она совершенно не соответствует действительности, я продолжаю как и раньше работать с клубом», - цитирует румынского специалиста Footboom.

Луческу возглавил «Динамо» в июле нынешнего года и столкнулся со шквалом критики в свой адрес со стороны фанатов киевского клуба.

Под руководством Луческу «Динамо» после девяти туров с двадцатью очками занимает первое место в чемпионате Украины.

Что касается Лиги чемпионов, то киевляне после трёх туров с одним очком занимают предпоследнюю строчку в группе G.