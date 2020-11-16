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Луческу опроверг слухи об уходе из «Динамо»

16 Ноября 2020, 21:16,

LiveSport.Ru

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу опроверг слухи о том, что он покинет клуб зимой.

«Не знаю, откуда такая информация взялась, кто ее придумал. Она совершенно не соответствует действительности, я продолжаю как и раньше работать с клубом», - цитирует румынского специалиста Footboom.

Луческу возглавил «Динамо» в июле нынешнего года и столкнулся со шквалом критики в свой адрес со стороны фанатов киевского клуба.

Под руководством Луческу «Динамо» после девяти туров с двадцатью очками занимает первое место в чемпионате Украины.

Что касается Лиги чемпионов, то киевляне после трёх туров с одним очком занимают предпоследнюю строчку в группе G.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Динамо Киев, Мирча Луческу
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