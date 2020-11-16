​Луческу может покинуть киевское «Динамо» из-за коронавируса

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу может покинуть клуб, если ситуация с коронавирусом не улучшится. Об этом сообщает портал Ziare.com, ссылаясь на собственные источники.

Отмечается, что Луческу в настоящий момент живёт один. Из-за пандемии его супруга Нели не может приехать в Киев. Луческу тяжело даётся пребывание без жены на протяжении столь длительного периода времени, поэтому тренер рассматривает вариант с уходом.

Напомним, Луческу принял «Динамо» летом. Назначение румына фанаты киевлян восприняли не очень радостно, ведь на протяжении двенадцати лет Мирча работал с «Шахтёром» и часто нелестно высказывался о «Динамо».