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Чемпионат Франции. Лига 1

Головин возглавил список самых дорогих игроков Лиги 1 из постсоветского пространства

10 Декабря 2024 • 18:19 Комментировать

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин самым игроком французской Лиги 1 из стран постсоветского пространства. По информации портала Transfermarkt, стоимость Головина сейчас составляет 30 млн евро.

На втором месте рейтинга разместился вновь российский голкипер – Матвей Сафонов из «ПСЖ». Его стоимость, как мы уже ранее сообщали, выросла до 22 млн евро.

Третье место рейтинга – у грузинского форварда «Лиона» Жоржа Микаутадзе. Он стоит 18 млн евро по оценке портала.

Четвёрку замкнул Абдукодир Хусанов, 20-летний узбекистанский футболист из «Ланса» со стоимостью в 12 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Головин Матвей Сафонов Жорж Микаутадзе Абдукодир Хусанов ещё теги
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