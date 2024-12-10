Головин возглавил список самых дорогих игроков Лиги 1 из постсоветского пространства

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин самым игроком французской Лиги 1 из стран постсоветского пространства. По информации портала Transfermarkt, стоимость Головина сейчас составляет 30 млн евро.

На втором месте рейтинга разместился вновь российский голкипер – Матвей Сафонов из «ПСЖ». Его стоимость, как мы уже ранее сообщали, выросла до 22 млн евро.

Третье место рейтинга – у грузинского форварда «Лиона» Жоржа Микаутадзе. Он стоит 18 млн евро по оценке портала.

Четвёрку замкнул Абдукодир Хусанов, 20-летний узбекистанский футболист из «Ланса» со стоимостью в 12 млн евро.