Вратарь «ПСЖ» Сафонов подорожал

На страницах авторитетного портала Transfermarkt обновились ценники футболистов, которые выступают в чемпионате Франции. Как мы уже сообщали, полузащитник «Гавра» Далер Кузяев потерял два миллиона евро в оценочной стоимости и теперь оценивается в 6 миллионов евро.

А вот страж ворот «ПСЖ» Матвей Сафонов, напротив, подорожал на 2 миллиона евро. Теперь российского голкипера оценивают в 22 миллиона евро.

Всего за «ПСЖ» Сафонов провёл шесть матчей. В них 25-летний футболист пропустил три гола.

Во вторник «ПСЖ» проведёт гостевой матч Лиги чемпионов против «Ред Булл Зальцбурга». Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.