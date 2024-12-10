Ценник Кузяева изменился

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt пересмотрели оценочную стоимость полузащитника «Гавра» Далера Кузяева. Теперь 31-летний футболист оценивается в 6 миллионов евро. Можно констатировать факт – Кузяев потерял 2 миллиона в ценнике.

Самая высокая оценочная стоимость у Далера Кузяева была в 2018-2019 годах. Тогда футболист оценивался в 11 миллионов евро.

Действующий контракт Кузяева с «Гавром» рассчитан до конца сезона 2024/2025. Ранее в прессе проскакивала информация о том, что «Зенит» хочет вернуть полузащитника в свои ряды.

Всего за «Гавр» Далер Кузяев провёл 44 матча, в которых забил четыре гола и отдал два голевых паса.