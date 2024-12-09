«Марсель» спокойно переиграл «Сент-Этьен»

В 14-м туре Лиги 1 «Марсель» мощно прошёлся в гостях по обороне «Сент-Этьена». Фаворит имел ощутимый перевес, но реализовал всего два момента.

На 17-й минуте Нил Мопе вывел на удар в штрафной Адриена Рабио, а тот был точен - 0:1. В середине второй половины Лео Петро сбил с ног Мэйсона Гринвуда - пенальти. Пострадавший сам бил с 11 метров, вратаря не смог переиграть, но был сам расторопным на добивании - 0:2.

По дополнительным показателям «Марсель» потеснил «Монако» со второго места, лидирующий «ПСЖ» в пяти очках. Соперник - третий с конца.