«Марсель» спокойно переиграл «Сент-Этьен»

В 14-м туре Лиги 1 «Марсель» мощно прошёлся в гостях по обороне «Сент-Этьена». Фаворит имел ощутимый перевес, но реализовал всего два момента.
На 17-й минуте Нил Мопе вывел на удар в штрафной Адриена Рабио, а тот был точен - 0:1. В середине второй половины Лео Петро сбил с ног Мэйсона Гринвуда - пенальти. Пострадавший сам бил с 11 метров, вратаря не смог переиграть, но был сам расторопным на добивании - 0:2.
По дополнительным показателям «Марсель» потеснил «Монако» со второго места, лидирующий «ПСЖ» в пяти очках. Соперник - третий с конца.
Протокол игры
|17'Рабио Адриен (0:1)
|66'Гринвуд Мэйсон (0:2)
Ларсонне Готье•Батубинсика Дилан•Абдельамид Юнис•Петро Лео•Аппиа Деннис•Корню Пьер67' (Айки Айман (67') •Бушуари Беньямин•Эква Пьер90' (Тардьё Флориан (90') •Мутон Луи75' (Амугу Матис (75') •Давиташвили Зурико•Стассин Лукас67' (Сиссоко Ибраим II (67') 90'
Рульи Херонимо•Мурильо Микаэль•Балерди Леонардо•Кондогбия Жоффрей•Луис Энрике I90' (Брассье Лилиан (90') •Ронжье Валентин 47'69' (Корнелиус Дерек (69') •Хёйбьерг Пьер-Эмиль•Мерлен Кентен79' (Alexi Koum (79') •Гринвуд Мэйсон90' (Роу Джонатан (90') •Мопе Нил69' (Ваи Элье (69') •Рабио Адриен
Запасные: Меите Бамо•Надир Билал•Де Ланге Жеффри•Коне Исмаэль
08 декабря. Стадион "Жоффруа Гишар" (Сент-Этьен).
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