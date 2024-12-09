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Чемпионат Франции. Лига 1

«Марсель» спокойно переиграл «Сент-Этьен»

09 Декабря 2024 • 00:45 Комментировать
Сент-Этьен
0:2
Марсель
окончен

В 14-м туре Лиги 1 «Марсель» мощно прошёлся в гостях по обороне «Сент-Этьена». Фаворит имел ощутимый перевес, но реализовал всего два момента.

На 17-й минуте Нил Мопе вывел на удар в штрафной Адриена Рабио, а тот был точен - 0:1. В середине второй половины Лео Петро сбил с ног Мэйсона Гринвуда - пенальти. Пострадавший сам бил с 11 метров, вратаря не смог переиграть, но был сам расторопным на добивании - 0:2.

По дополнительным показателям «Марсель» потеснил «Монако» со второго места, лидирующий «ПСЖ» в пяти очках. Соперник - третий с конца.

Протокол игры  
Сент-Этьен0:2Марсель
  17'Рабио Адриен (0:1)
  66'Гринвуд Мэйсон (0:2)
Ларсонне ГотьеБатубинсика ДиланАбдельамид ЮнисПетро ЛеоАппиа ДеннисКорню Пьер 67' (Айки Айман ( 67') Бушуари БеньяминЭква Пьер 90' (Тардьё Флориан ( 90') Мутон Луи 75' (Амугу Матис ( 75') Давиташвили ЗурикоСтассин Лукас 67' (Сиссоко Ибраим II ( 67'  90')
Запасные: Фомба ЛаминМиладинович ИгорПедро КевинМобле БрисCheikh Fall
Рульи ХеронимоМурильо МикаэльБалерди ЛеонардоКондогбия ЖоффрейЛуис Энрике I 90' (Брассье Лилиан ( 90') Ронжье Валентин  47' 69' (Корнелиус Дерек ( 69') Хёйбьерг Пьер-ЭмильМерлен Кентен 79' (Alexi Koum ( 79') Гринвуд Мэйсон 90' (Роу Джонатан ( 90') Мопе Нил 69' (Ваи Элье ( 69') Рабио Адриен
Запасные: Меите БамоНадир БилалДе Ланге ЖеффриКоне Исмаэль
08 декабря. Стадион "Жоффруа Гишар" (Сент-Этьен).
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