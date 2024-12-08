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Чемпионат Франции. Лига 1

«Нант» лишь перед финальным свистком дожал «Реймс» в драматичном матче

08 Декабря 2024 • 21:08 Комментировать
Нант
1:0
Ренн

В 14-м туре Лиги 1 «Нант» играл против «Реймса», конкурента в битве заживание.

Соперники не слишком активничали впереди, а гости во втором тайме уже играли строго по счету, так как на 45-й минуте остались без Микаила Файе, который был удален за грубость против Кельвена Амьена-Аду.

На 90-й минуте Саймон Мозес разбросал защиту и открыл счет - 1:0. На пятой добавленной - после углового отличился Кристофер Ву, но судья не засчитал гол и удалил еще и тренера гостей.

У соперников по 14 очков, они делят 12-е место.

Протокол игры  
Нант1:0Ренн
(1:0) Саймон Мозес89'  
Карлгрен ПатрикКастеллетто Жан-ШарльЗезе Натан 75' (Томас Сорба ( 75') Паллуа НиколяАмьен-Аду КельвенКоцца НиколяЛепенан ЙоаннЧиривелья Педро 59' (Мохамед Мостафа ( 59') Дуглас Гомес  54'Аблин Маттис 90' (Гбамен Жан-Филипп ( 90') Саймон Мозес
Запасные: Сентонз ФабьенГирасси БахербаКоко МаркусДюверн Жан-КевинГанаго ИгнатиусЛафон Альбан
Манданда СтивХатебур ХансЭстигор ЛеоФайе Микаил  45'Ассиньон ЛоренсТрюффер АдриенДжеймс Джордан 70' (Ву Кристофер ( 70') Матусива АзорБлас Людовик 82' (Гомес Карлос III ( 82') Гуйри Амин 46' (Нагида Махамаду ( 46') Мюинга Арно  90' 88' (Сантамария Батист ( 88')
Запасные: Галлон ГотьеКамара ГленГрёнбек АльбертЖота СерранМейстер Хенрик
08 декабря. Стадион "Стад де ля Божуар" (Нант).
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Евро-Футбол.Ру,
Реймс Нант

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Ставка и прогноз на матч Нант — Ренн чемпионата Франции — 8 декабря 2024
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