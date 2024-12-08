«Нант» лишь перед финальным свистком дожал «Реймс» в драматичном матче

В 14-м туре Лиги 1 «Нант» играл против «Реймса», конкурента в битве заживание.
Соперники не слишком активничали впереди, а гости во втором тайме уже играли строго по счету, так как на 45-й минуте остались без Микаила Файе, который был удален за грубость против Кельвена Амьена-Аду.
На 90-й минуте Саймон Мозес разбросал защиту и открыл счет - 1:0. На пятой добавленной - после углового отличился Кристофер Ву, но судья не засчитал гол и удалил еще и тренера гостей.
У соперников по 14 очков, они делят 12-е место.
Протокол игры
|(1:0) Саймон Мозес89'
Карлгрен Патрик•Кастеллетто Жан-Шарль•Зезе Натан75' (Томас Сорба (75') •Паллуа Николя•Амьен-Аду Кельвен•Коцца Николя•Лепенан Йоанн•Чиривелья Педро59' (Мохамед Мостафа (59') •Дуглас Гомес• 54'Аблин Маттис90' (Гбамен Жан-Филипп (90') •Саймон Мозес
Манданда Стив•Хатебур Ханс•Эстигор Лео•Файе Микаил• 45'Ассиньон Лоренс•Трюффер Адриен•Джеймс Джордан70' (Ву Кристофер (70') •Матусива Азор•Блас Людовик82' (Гомес Карлос III (82') •Гуйри Амин46' (Нагида Махамаду (46') •Мюинга Арно 90'88' (Сантамария Батист (88')
08 декабря. Стадион "Стад де ля Божуар" (Нант).
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