«Нант» лишь перед финальным свистком дожал «Реймс» в драматичном матче

В 14-м туре Лиги 1 «Нант» играл против «Реймса», конкурента в битве заживание.

Соперники не слишком активничали впереди, а гости во втором тайме уже играли строго по счету, так как на 45-й минуте остались без Микаила Файе, который был удален за грубость против Кельвена Амьена-Аду.

На 90-й минуте Саймон Мозес разбросал защиту и открыл счет - 1:0. На пятой добавленной - после углового отличился Кристофер Ву, но судья не засчитал гол и удалил еще и тренера гостей.

У соперников по 14 очков, они делят 12-е место.