«Страсбург» прервал череду поражений, хотя и не забил «Реймсу»

В воскресенье «Страсбург» принимал «Реймс» в попытке прервать серию из четырёх поражений. Большого перевеса сегодня никто не имел, да и реальные моменты были редкостью. В концовке свой шансище упустил Жереми Себас, с лета запустив мяч в перекладину.

0:0, хозяева идут на 13-м месте, противник - девятый.