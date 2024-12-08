«Страсбург» прервал череду поражений, хотя и не забил «Реймсу»

В воскресенье «Страсбург» принимал «Реймс» в попытке прервать серию из четырёх поражений. Большого перевеса сегодня никто не имел, да и реальные моменты были редкостью. В концовке свой шансище упустил Жереми Себас, с лета запустив мяч в перекладину.
0:0, хозяева идут на 13-м месте, противник - девятый.
Протокол игры
Петрович Джордже•Дуэ Гела•Дукуре Исмаэль• 36'Сарр Мамаду-Наби•Баква Дилан•Морейра Диегу•Диарра Хабиб•Сантос Андрей•Эмега Эмануэль73' (Уаттара Абдул (73') •Нанаси Себастьян•Мара Секу73' (Себас Жереми (73')
Диуф Йеванн•Бута•Агбаду Эммануэль•Кипре Седрик• 76'Акиеме Серхио•Атангана-Эдоа Валентин 39'71' (Москардо Габриэль (71') •Коне Амаду•Манетси Маршал•Ито Дзюня•Дьяките Умар79' (Салама Амин (79') •Накамура Кейто86' (Диакон Мамаду (86')
08 декабря. Стадион "де ла Мейно".
Бан пользователя