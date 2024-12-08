«Ланс» не испытал проблем с главным аутсайдером

«Ланс» удачно сыграл против «Монпелье» в очередном туре чемпионата Франции. Победный гол забил Реми Ласкари на 39-й минуте. В концовке Уэсли Саид во второй раз отправил мяч в сетку, но из положения вне игры. А Анасс Зарури из-за штрафной зарядил в штангу. Счет стал 2:0 в компенсированное время, от Бечира Омерагича мяч влетел в сетку.

«Ланс» делит шестое место, противник - последний.