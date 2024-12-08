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Чемпионат Франции. Лига 1

«Ланс» не испытал проблем с главным аутсайдером

08 Декабря 2024 • 18:57 Комментировать
Ланс
2:0
Монпелье
окончен

«Ланс» удачно сыграл против «Монпелье» в очередном туре чемпионата Франции. Победный гол забил Реми Ласкари на 39-й минуте. В концовке Уэсли Саид во второй раз отправил мяч в сетку, но из положения вне игры. А Анасс Зарури из-за штрафной зарядил в штангу. Счет стал 2:0 в компенсированное время, от Бечира Омерагича мяч влетел в сетку.

«Ланс» делит шестое место, противник - последний.

Протокол игры  
Ланс2:0Монпелье
(1:0) Ласкари Реми Лебо39'  
(2:0) Омерагич Бечир90'  
Самба Брис  90'Франковски ПшемыславДансо КевинХусанов АбдукодирМедина Факундо 80' (Чавес Джоаннер ( 80') Томассон АдриенДиуф Энди 60' (Эль-Айнауи Нейл ( 60') Ласкари Реми Лебо 61' (Сотока Флориан ( 61'  79') Фюльжени Анжело 76' (Коста Давид ( 76') Зарури АнассНзола М'Бала 61' (Саид Уэсли ( 61')
Запасные: Оджедиран ХамзатСарр МалангКоффи ХервеГради Жонатан
Лекомт БенжаменОмерагич БечирМаксимович Никола 71' (Адамс Акор ( 71') Модибо Саньян  71'Тшато Энзо  90'Силла ИссиагаСаванье Тежи  43'Шотар Жорис 84' (Ндиайе Джуниор ( 84') Ферри Жордан 84' (Барес Габриэль ( 84') Аль-Тамари МуссаНорден Арно 46' (Хазри Вахби ( 46')
Запасные: Шеннахи ТеоСако ФалаеСент-Люс ТеоБерто ДимитриYael Mouanga
08 декабря. Стадион "Боллар-Делелис" (Ланс).
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Евро-Футбол.Ру,
Ланс Монпелье

Новости по матчу

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18:54
Уверенная ставка и прогноз на матч Ланс — Монпелье чемпионата Франции — 8 декабря 2024
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