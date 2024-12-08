«Ланс» не испытал проблем с главным аутсайдером

«Ланс» удачно сыграл против «Монпелье» в очередном туре чемпионата Франции. Победный гол забил Реми Ласкари на 39-й минуте. В концовке Уэсли Саид во второй раз отправил мяч в сетку, но из положения вне игры. А Анасс Зарури из-за штрафной зарядил в штангу. Счет стал 2:0 в компенсированное время, от Бечира Омерагича мяч влетел в сетку.
«Ланс» делит шестое место, противник - последний.
Протокол игры
|(1:0) Ласкари Реми Лебо39'
|(2:0) Омерагич Бечир90'
Самба Брис• 90'Франковски Пшемыслав•Дансо Кевин•Хусанов Абдукодир•Медина Факундо80' (Чавес Джоаннер (80') •Томассон Адриен•Диуф Энди60' (Эль-Айнауи Нейл (60') •Ласкари Реми Лебо61' (Сотока Флориан (61') • 79'Фюльжени Анжело76' (Коста Давид (76') •Зарури Анасс•Нзола М'Бала61' (Саид Уэсли (61')
Запасные: Оджедиран Хамзат•Сарр Маланг•Коффи Херве•Гради Жонатан
Лекомт Бенжамен•Омерагич Бечир•Максимович Никола71' (Адамс Акор (71') •Модибо Саньян• 71'Тшато Энзо• 90'Силла Иссиага•Саванье Тежи• 43'Шотар Жорис84' (Ндиайе Джуниор (84') •Ферри Жордан84' (Барес Габриэль (84') •Аль-Тамари Мусса•Норден Арно46' (Хазри Вахби (46')
08 декабря. Стадион "Боллар-Делелис" (Ланс).
Бан пользователя