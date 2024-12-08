Президент «ПСЖ» оценил результаты с Луисом Энрике

Президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи ответил на вопросы, является ли приход Луис Энрике на тренерский мостик команды тем, чем он гордится, и что он думает о критике результатов команды.

«В прошлом году мы в третий раз дошли до полуфинала Лиги чемпионов за пять лет. Остальные трофеи мы выиграли. Мы изменили нашу стратегию и состав. Мы лидируем в Лиге 1, а летом выступим на клубном чемпионате мира.

Да, в этом сезоне у нас не лучшие результаты в Лиге чемпионов, но когда дела идут трудно, мы должны оставаться едиными и поддерживать команду. Это делают болельщики, хоть некоторые СМИ действуют иначе.

У нас фантастический тренер – Луис Энрике. У нас замечательный спортивный консультант – Луиш Кампуш. Мы полностью поддерживаем команду и тренерский штаб», - цитирует аль-Хелаифи Marca.