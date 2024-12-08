Президент «ПСЖ»: Суперлиги нет и не будет

Президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи высказался о проекте Суперлиги, который поддерживают «Реал» и «Барселона». У аль-Хелаифи спросили, думает ли он по-прежнему, что Суперлиги не будет.

«Нет, Суперлиги не существует. Её никогда не существовало, разве что в головах нескольких заблуждающихся людей. Теперь, с новым форматом турниров УЕФА и с новым клубным чемпионатом мира, запуск Суперлиги стал ещё менее возможными. Её никто не поддержит: ни болельщики, ни футболисты, ни СМИ, ни правительства, ни клубы. Вы же знаете, что проект поддерживают только два клуба. Надеюсь, что однажды они осознают свою ошибку в суждениях и вернутся в европейскую семью», - цитирует аль-Хелаифи Marca.

Ранее президент «Реала» Флорентино Перес выразил уверенность в том, что Суперлига будет запущена.