«Лион» разобрал оборону «Анже»

В 14-м туре чемпионата Франции у «Анже» ничего не получилось противопоставить гостям из «Лиона».
«Ткачи» повели на 26-й минуте после углового и выигранного воздуха Николасом Тальяфико. В начале второго тайма Райан Шерки к ассисту добавил голевой удар - 0:2. Под конец игры счет стал разгромным, это Жорж Микаутадзе поставил точку - 0:3.
«Лион» идет пятым, противник делит 13-е место.
Протокол игры
|26'Тальяфико Николас (0:1)
|55'Шерки Райан (0:2)
|88'Микаутадзе Жорж (0:3)
Фофана Яхья•Аркус Карлан•Бамба Абдулайе•Лефор Жордан•Анин Флоран76' (Экоми Жак (76') •Аолу Жан-Эде76' (Рао-Лисоа Лилиан (76') •Белькебла Арис•Аллевина Джим66' (Леполь Эстебан (66') •Абделли Химад•Эль-Мелали Фарид76' (Белкдим Яссин (76') •Бамба Дьенг56' (Ньяне Ибраима (56')
Перри Лукас•Мэйтленд-Найлс Эйнсли•Мата Клинтон•Чалета-Цар Дуе• 90'Тальяфико Николас82' (Абнер (82') •Верету Жордан•Матич Неманья83' (Тессманн Таннер (83') •Толиссо Корентен•Шерки Райан68' (Нуама Эрнест (68') •Ляказетт Александр 13'68' (Микаутадзе Жорж (68') •Фофана Малик89' (Заха Уилфрид (89')
Запасные: Какере Максанс•Омари Вармед•Ньякат Мусса•Дескамп Реми
07 декабря. Стадион "Раймон Копа" (Анже).
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