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Чемпионат Франции. Лига 1

«Лион» разобрал оборону «Анже»

08 Декабря 2024 • 00:56 Комментировать
Анже
0:3
Лион
окончен

В 14-м туре чемпионата Франции у «Анже» ничего не получилось противопоставить гостям из «Лиона».

«Ткачи» повели на 26-й минуте после углового и выигранного воздуха Николасом Тальяфико. В начале второго тайма Райан Шерки к ассисту добавил голевой удар - 0:2. Под конец игры счет стал разгромным, это Жорж Микаутадзе поставил точку - 0:3.

«Лион» идет пятым, противник делит 13-е место.

Протокол игры  
Анже0:3Лион
  26'Тальяфико Николас (0:1)
  55'Шерки Райан (0:2)
  88'Микаутадзе Жорж (0:3)
Фофана ЯхьяАркус КарланБамба АбдулайеЛефор ЖорданАнин Флоран 76' (Экоми Жак ( 76') Аолу Жан-Эде 76' (Рао-Лисоа Лилиан ( 76') Белькебла АрисАллевина Джим 66' (Леполь Эстебан ( 66') Абделли ХимадЭль-Мелали Фарид 76' (Белкдим Яссин ( 76') Бамба Дьенг 56' (Ньяне Ибраима ( 56')
Запасные: Унтонджи СедрикКапель ПьеррикФерхат ЗинединЗинга Мелвин
Перри ЛукасМэйтленд-Найлс ЭйнслиМата КлинтонЧалета-Цар Дуе  90'Тальяфико Николас 82' (Абнер ( 82') Верету ЖорданМатич Неманья 83' (Тессманн Таннер ( 83') Толиссо КорентенШерки Райан 68' (Нуама Эрнест ( 68') Ляказетт Александр  13' 68' (Микаутадзе Жорж ( 68') Фофана Малик 89' (Заха Уилфрид ( 89')
Запасные: Какере МаксансОмари ВармедНьякат МуссаДескамп Реми
07 декабря. Стадион "Раймон Копа" (Анже).
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Евро-Футбол.Ру,
Лион Анже

Новости по матчу

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22:09
Уверенная ставка и прогноз на матч Анже — Лион чемпионата Франции — 7 декабря 2024
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