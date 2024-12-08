«Лион» разобрал оборону «Анже»

В 14-м туре чемпионата Франции у «Анже» ничего не получилось противопоставить гостям из «Лиона».

«Ткачи» повели на 26-й минуте после углового и выигранного воздуха Николасом Тальяфико. В начале второго тайма Райан Шерки к ассисту добавил голевой удар - 0:2. Под конец игры счет стал разгромным, это Жорж Микаутадзе поставил точку - 0:3.

«Лион» идет пятым, противник делит 13-е место.