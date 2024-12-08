У Луиса Энрике возник конфликт с Кампушем

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике находится не в лучших отношениях с советником Луишем Кампушем.

Напряжённость между наставником и функционером усилилась в последние дни. По сообщениям журналиста Лоика Танзи, с момента продления контракта Энрике стал придерживаться более авторитарного и закрытого подхода в работе с командой, что не устраивает Кампуша, утратившего часть влияния. Президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи пока не вмешивается – он предпочитает сохранять нейтралитет.

Луис Энрике занял тренерский пост в парижском клубе летом 2023 года. Луиш Кампуш был назначен на должность стратегического советника годом ранее.