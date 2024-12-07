Кузяев не участвовал в проигранном «Ницце» матче «Гавра»

В 14-м туре Лиги 1 «Ницца» играла против одного из аутсайдеров, «Гавра», и выжала максимум из своих моментов.

Лучший момент первого тайма был на счету Тома Лоше, его дальняя попытка пришлась в перекладину. В начале второго тайма Йоанн Сальмье остановил мяч рукой - пенальти. Гаэтан Лаборд открыл счет, с трудом переиграв голкипера с 11-метрового. На 75-й минуте были сняты последние вопросы, когда Бадредин Буанани удвоил перевес хозяев. В компенсированное время после корнера Готье Льорис наказал голкипера за ошибку и забил гол престижа - 2:1.

«Ницца» ворвалась в топ-пятерку, соперник - третий с конца. Далер Кузяев провел на скамейке все 90 минут.