Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Кузяев не участвовал в проигранном «Ницце» матче «Гавра»

07 Декабря 2024 • 22:58 Комментировать
Ницца
2:1
Гавр
окончен

В 14-м туре Лиги 1 «Ницца» играла против одного из аутсайдеров, «Гавра», и выжала максимум из своих моментов.

Лучший момент первого тайма был на счету Тома Лоше, его дальняя попытка пришлась в перекладину. В начале второго тайма Йоанн Сальмье остановил мяч рукой - пенальти. Гаэтан Лаборд открыл счет, с трудом переиграв голкипера с 11-метрового. На 75-й минуте были сняты последние вопросы, когда Бадредин Буанани удвоил перевес хозяев. В компенсированное время после корнера Готье Льорис наказал голкипера за ошибку и забил гол престижа - 2:1.

«Ницца» ворвалась в топ-пятерку, соперник - третий с конца. Далер Кузяев провел на скамейке все 90 минут.

Протокол игры  
Ницца2:1Гавр
(1:0) Лаборд Гаэтан55'  
(2:0) Буанани Бадредин75'  
  90'Льорис Готье (2:1)
Булка МарцинЛоше ТомБомбито МойзеРосарио ПаблоНанджу Йаэль 63' (Думбуя Амиду ( 63') Диоп СофьянБудауи Хишем  64'Н'Домбеле Тангай  86' 89' (Мукоко Юссуфа ( 89') Буанани Бадредин 79' (Бога Жереми ( 79') Лаборд Гаэтан 89' (Камара Иссиага ( 89') Гессан Эванн  90'
Запасные: Сальи ИльессДюпе МаксимМонтейро ЛоренцоИлие РарешЭвертон Энрике
Десма АртурСальмье ЙоаннЮте-Кинкуэ ЭтьеннЛьорис Готье  82'Пембеле Тимоте  88'Опери КристоферТуре АбдулайеТаргаллин Уссама 87' (Зуауи Янис ( 87') Н'диайе Рассул 67' (Айю Андре ( 67') Кехта Ясин 67' (Грандсир Самуэль ( 67') Нгура Стив 87' (Хусни Илиес ( 87')
Запасные: Горжелен МатьёЭль-Хаджам УалидКузяев ДалерНего ЛоикКонфес Алуа
07 декабря. Стадион "Альянц Ривьера" (Ницца).
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
300 $Получить
Реклама

 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ницца Гавр

Новости по матчу

06 Декабря
21:19
Ставка и прогноз на матч Ницца — Гавр чемпионата Франции — 7 декабря 2024
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Мбаппе сделал заявление после незабитого пенальти Фанаты вспомнили слова Роналду о Мбаппе в «Реале» Вратарь «Атлетика» рассказал, как «прочитал» пенальти Мбаппе «Спартак» выбрал нового полузащитника - известно имя Роналду обновил мировой рекорд Винисиус решил уходить из «Реала» – два суперклуба Европы проявляют интерес Беллингем ответил на извинения Вальверде после поражения «Реала» «Реал» назвал виновного в поражении «Спартак» хочет досрочно вернуть игрока из аренды Беллингем разозлился на Мбаппе прямо на поле в Бильбао
«Реал» без приключений разобрался с «Хетафе» «Атлетик» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Роналду – второй, Зидан – четвёртый: назван лучший футболист XXI века Мбаппе сделал заявление после незабитого пенальти «Мальорка» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 «Зенит» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 «Зенит» - «Акрон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Месси - третий, Неймар - девятый: назван лучший дриблёр всех времён Гвардиола: «У меня проблемы с де Брёйне, он мне не нужен» «Атлетик» шокировал «Реал» и лишил лидерства по потерянным очкам
Спортивные новости
Рыбин высказался о новом контракте Шестёркина Два гола и ассист Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Питтсбургом» ЦСКА по буллитам победил «Торпедо» в КХЛ «Ак Барс», уступая по ходу встречи 0:3, выиграл у «Витязя» в КХЛ Терещенко – о перспективах Мичкова в НХЛ: Всё зависит от него самого Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Монако Монако
Тулуза Тулуза
2
0
1.67 3.95 4.60
Видео
Окончен
Ницца Ницца
Гавр Гавр
2
1
1.42 4.50 7.00
Видео
9 мин
Анже Анже
Лион Лион
0
0
4.50 4.10 1.65
Видео
08.12.24 в 17:00
Ланс Ланс
Монпелье Монпелье
1.32 5.40 7.80
Видео
08.12.24 в 19:00
Страсбург Страсбург
Реймс Реймс
2.23 3.45 3.00
Видео
08.12.24 в 19:00
Нант Нант
Ренн Ренн
2.90 3.40 2.34
Видео
08.12.24 в 22:45
Сент-Этьен Сент-Этьен
Марсель Марсель
5.20 4.20 1.57
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 07 Декабря
22:58 · Франция. Лига 1
Кузяев не участвовал в проигранном «Ницце» матче «Гавра»
20:59 · Франция. Лига 1
«Монако» не оставил шансов «Тулузе»
18:30 · Франция. Лига 1
«Монако» - «Тулуза»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
18:20 · Франция. Лига 1
Головин попал в основной состав «Монако» на матч Лиги 1
13:58 · Франция. Лига 1
Камоцци оценил перспективы Головина
09:22 · Франция. Лига 1
Луис Энрике высказался после осечки «ПСЖ»
01:44 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» установил антирекорд Лиги 1
00:53 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» так и не смог по правилам забить «Осеру»
06 Декабря
22:59 · Франция. Лига 1
Дубль плюс пас Дэвида позволили «Лиллю» одолеть «Брест»
22:30 · Франция. Лига 1
«Осер» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
22:19 · Испания. Ла Лига
Дэвид готов быть дублёром Левандовски в «Барселоне» 4
22:16 · Франция. Лига 1
Сафонов – в запасе «ПСЖ» на матч Лиги 1 против «Осера»
22:11 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» выбирает замену Левандовски из трёх звёздных форвардов 3 слухи
16:41 · Франция. Лига 1
Моуринью назвал причину, почему «ПСЖ» до сих пор не выиграл Лигу чемпионов 1
16:10 · Англия. Премьер-лига
Президент «ПСЖ»: «Мне нравится Салах»
15:18 · Англия. Премьер-лига
Винисиус решил уходить из «Реала» – два суперклуба Европы проявляют интерес 8 слухи
13:31 · Англия. Премьер-лига
Вальверде на третьем месте, Силва – второй: Назван лучший центральный полузащитник 9
13:05 · Англия. Премьер-лига
Куртуа - второй, Мамардашвили - десятый: Назван лучший вратарь мира 9
11:57 · Англия. Премьер-лига
Хвича - шестой, Рафинья - пятый: Назван лучший левый вингер мира 5
10:07 · Франция. Лига 1
В «ПСЖ» растёт недовольство Доннаруммой 1
05 Декабря
19:51 · Россия. Премьер-лига
Березовский: «Сафонов поможет Сперцяну в «ПСЖ»
19:28 · Англия. Премьер-лига
Осимхена можно выкупить за 80 млн евро – два топ-клуба заинтересованы слухи
18:20 · Франция. Лига 1
Тренер «ПСЖ» Энрике: Я не говорю плохие вещи о футболистах публично – только в раздевалке
18:15 · Франция. Лига 1
Луис Энрике оценил сезон «ПСЖ»
18:10 · Франция. Лига 1
Тренер «ПСЖ» ответил на вопрос о трансферах
Все новости