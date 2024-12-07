Кузяев не участвовал в проигранном «Ницце» матче «Гавра»

В 14-м туре Лиги 1 «Ницца» играла против одного из аутсайдеров, «Гавра», и выжала максимум из своих моментов.
Лучший момент первого тайма был на счету Тома Лоше, его дальняя попытка пришлась в перекладину. В начале второго тайма Йоанн Сальмье остановил мяч рукой - пенальти. Гаэтан Лаборд открыл счет, с трудом переиграв голкипера с 11-метрового. На 75-й минуте были сняты последние вопросы, когда Бадредин Буанани удвоил перевес хозяев. В компенсированное время после корнера Готье Льорис наказал голкипера за ошибку и забил гол престижа - 2:1.
«Ницца» ворвалась в топ-пятерку, соперник - третий с конца. Далер Кузяев провел на скамейке все 90 минут.
Протокол игры
|(1:0) Лаборд Гаэтан55'
|(2:0) Буанани Бадредин75'
|90'Льорис Готье (2:1)
Булка Марцин•Лоше Том•Бомбито Мойзе•Росарио Пабло•Нанджу Йаэль63' (Думбуя Амиду (63') •Диоп Софьян•Будауи Хишем• 64'Н'Домбеле Тангай 86'89' (Мукоко Юссуфа (89') •Буанани Бадредин79' (Бога Жереми (79') •Лаборд Гаэтан89' (Камара Иссиага (89') •Гессан Эванн 90'
Десма Артур•Сальмье Йоанн•Юте-Кинкуэ Этьенн•Льорис Готье• 82'Пембеле Тимоте• 88'Опери Кристофер•Туре Абдулайе•Таргаллин Уссама87' (Зуауи Янис (87') •Н'диайе Рассул67' (Айю Андре (67') •Кехта Ясин67' (Грандсир Самуэль (67') •Нгура Стив87' (Хусни Илиес (87')
07 декабря. Стадион "Альянц Ривьера" (Ницца).
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