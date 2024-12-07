«Монако» не оставил шансов «Тулузе»

Засбоивший «Монако» в субботу принимал «Тулузу», набравшую лучшую форму с начала сезона. Но сегодня у гостей не было шансов.

В начале игры вдвоём выскочили игроки «Монако» по центру на вратаря, Джордж Иленикена сам решил завершать выпад и пробил над голкипером в правую штангу, отскок получился удачным для гостей. Удар Александра Головина с 20 метров кипер отбил, мяч отскочил к Иленикене, который с десяти метров на добивании попал в перекладину. Головин слева отправил вперёд Такуми Минамино, пас в центр, Магнес Аклиуш пропустил мяч на Иленикену, который с 15 метров низом пробил рядом с левой штангой.

В начале второго тайма Ламин Камара слева со штрафного навесил к дальней штанге, где Вилфред Синго головой переправил мяч в сетку - 1:0. Под конец игры Аклиуш по центру подошёл к штрафной площади и сделал пас в центр, защитник попытался прервать передачу на Бреля Эмболо, но лишь поднял мяч вверх, а форвард головой перекинул вратаря - 2:0.

«Монако» на чистом втором месте с отставанием в пять очков от «ПСЖ», противник - 10-й.