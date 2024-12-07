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Чемпионат Франции. Лига 1

«Монако» не оставил шансов «Тулузе»

07 Декабря 2024 • 20:59 Комментировать
Монако
2:0
Тулуза
окончен

Засбоивший «Монако» в субботу принимал «Тулузу», набравшую лучшую форму с начала сезона. Но сегодня у гостей не было шансов.

В начале игры вдвоём выскочили игроки «Монако» по центру на вратаря, Джордж Иленикена сам решил завершать выпад и пробил над голкипером в правую штангу, отскок получился удачным для гостей. Удар Александра Головина с 20 метров кипер отбил, мяч отскочил к Иленикене, который с десяти метров на добивании попал в перекладину. Головин слева отправил вперёд Такуми Минамино, пас в центр, Магнес Аклиуш пропустил мяч на Иленикену, который с 15 метров низом пробил рядом с левой штангой.

В начале второго тайма Ламин Камара слева со штрафного навесил к дальней штанге, где Вилфред Синго головой переправил мяч в сетку - 1:0. Под конец игры Аклиуш по центру подошёл к штрафной площади и сделал пас в центр,  защитник попытался прервать передачу на Бреля Эмболо, но лишь поднял мяч вверх, а форвард головой перекинул вратаря - 2:0.

«Монако» на чистом втором месте с отставанием в пять очков от «ПСЖ», противник - 10-й.

Протокол игры  
Монако2:0Тулуза
(1:0) Синго Вилфред50'  
(2:0) Эмболо Брель82'  
Маецки Радослав (Бен-Сегир Элисс ( 63') Вандерсон V 88' (Тезе Джордан ( 88'  90') Синго ВилфредКерер ТилоКайо Энрике 88' (Мависса Кристиан ( 88') Закария ДенисКамара ЛаминАклиуш МагнесМинамино Такуми 79' (Уаттара Кассум ( 79') Головин АлександрИленикена Джордж 63' (Эмболо Брель ( 63'  69')
Запасные: Кён ФилиппСтавецки ЖюльСалису МохаммедМатазо Элио 63'
Ресте ГийомСидибе Джибриль 87' (Магри Франк ( 87') Крессвел ЧарлиМаккензи МаркДоннум Арон 87' (Зайц Миха ( 87') Суасо ГабриэльКассерес Кристиан  71' 87' (Каманзи Уоррен ( 87') Сьерро Венсан 70' (Шмидт Никлас ( 70') Абухляль Закария  37'Гбоо Янн 75' (Бабика Шави ( 75') Кинг Джошуа
Запасные: Домингес АлексUmit AkdagГенро ДенисМессали Рафик
07 декабря. Стадион "Луи II".
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