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Чемпионат Франции. Лига 1

Головин попал в основной состав «Монако» на матч Лиги 1

07 Декабря 2024 • 18:20 Комментировать
Монако
0:0
Тулуза
1 1.73 X 4.05 2 4.80
перерыв

В субботу вечером «Монако» проведёт домашний матч чемпионата Франции против «Тулузы». Российский полузащитник монегасков Александр Головин попал в список футболистов, которые выйдут на поле с первых минут.

В сезоне 2024/2025 Головин провёл 15 официальных матчей. В них 28-летний полузащитник записал на свой счёт два гола и один результативный пас на партнёра.

Стартовый свисток в матче «Монако» - «Тулуза» прозвучит в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
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