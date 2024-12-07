Головин попал в основной состав «Монако» на матч Лиги 1

В субботу вечером «Монако» проведёт домашний матч чемпионата Франции против «Тулузы». Российский полузащитник монегасков Александр Головин попал в список футболистов, которые выйдут на поле с первых минут.

В сезоне 2024/2025 Головин провёл 15 официальных матчей. В них 28-летний полузащитник записал на свой счёт два гола и один результативный пас на партнёра.

Стартовый свисток в матче «Монако» - «Тулуза» прозвучит в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.