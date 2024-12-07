Камоцци оценил перспективы Головина

Бывший советник владельца «Спартака» Франко Камоцци высказался о полузащитнике «Монако» Александре Головине. По словам Камоцци, российский футболист уже готов к переходу в более статусный клуб Европы.

«Он уже давно готов к такому переходу, но не знаю, есть ли интерес. По игровым качествам он может быть полезен топ-клубам. Думаю, он уже перерос «Монако», но быть лидером этого клуба – тоже престижно», - цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Александр Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года. С тех пор полузащитник провёл 218 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 33 гола и 40 результативных передач на партнёров.

«Монако» на текущий момент располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице чемпионата Франции.