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Чемпионат Франции. Лига 1

Луис Энрике высказался после осечки «ПСЖ»

07 Декабря 2024 • 09:22 Комментировать

Наставник французского «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал потерю очков в поединке с «Осером». Встреча 14-го тура Премьер-лиги завершилась вничью со счетом 0:0.

«Я доволен игрой своей команды. Результат меня не устроил, но нам нужно продолжать работать и думать только позитивно», - передает слова испанского специалиста DAZN.

После 14 проведенных матчей парижская команда набрала 34 балла и уверенно лидирует в турнирной таблице Лиги 1. Подопечные Энрике опережают идущий вторым «Марсель» на восемь очков. Следующий поединок французская команда проведет в Лиге чемпионов УЕФА против австрийского «Ред Булл Зальцбурга» 10 декабря.

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Осер ПСЖ Луис Энрике ещё теги
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