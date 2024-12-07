«ПСЖ» установил антирекорд Лиги 1

«Пари Сен-Жермен» поделил очки с «Осером» в матче 14-го тура чемпионата Франции (0:0).

Как и в предыдущей встрече с «Нантом», коллектив Луиса Энрике не смог добыть победу, несмотря на тотальное игровое преимущество. В этот раз парижанам покорилось уникальное «достижение»: команда нанесла 11 ударов в створ, но так и не смогла поразить ворота. По информации Opta, за всё время сбора данных (с сезона-2006/07) никто в Лиге 1 не оставался без голов при большем количестве попаданий в створ ворот.

«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу с 34 набранными очками. На второй строчке располагается «Марсель», набравший 26 баллов при одном поединке в запасе.