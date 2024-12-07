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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» так и не смог по правилам забить «Осеру»

07 Декабря 2024 • 00:53 Комментировать
Осер
0:0
ПСЖ
окончен

На протяжении всего матча 14-го тура Лиги 1 «ПСЖ» давил на позиции «Осера». Голкипер Донован Леон постоянно вступал в игру, а порой фаворитам не везло.

Из очень опасных моментов выделим следующие. Фабиан Руис с правого фланга навесил в центр вратарской, а там Гонсалу Рамуш выиграл верховое единоборство и пробил под перекладину, но Леон в шикарном стиле свою команду выручил. В середине первого тайма Бредли Баркола получил мяч в офсайде на левом фланге, ворвался в штрафную и прострелил к дальней штанге, откуда Руис поразил уже пустой створ. Затяжной просмотр голевой атаки, и взятие ворот отменено - вне игры.

В середине второй части матча Витинья подхватил мяч на левом фланге, сместился немного в центр и по обводящей траектории с 20 метров пробил в дальний верхний угол, перекладина спасла хозяев в этом эпизоде.

«ПСЖ» во второй раз подряд не смог победить, его отрыв от второго места составляет восемь очков и может сократиться. Соперник делит шестое место.

Протокол игры  
Осер0:0ПСЖ
Леон ДонованОшо ГэбриэлЖубал МендесАкпа КлеманХувер Ки-Джана 84' (Жоли Поль ( 84') Менса ГидеонОвусу ЭлишаДануа КевинПеррен Гаэтан 77' (Онаиву Адо ( 77') Траоре Хамед  73'Синайоко Лассин  76' 83' (Бейр Телониус ( 83')
Запасные: Айе ФлорианДиуссе АссанРавелсон РайанНегрель ТомДиоманде СиналиМадди Эрос
Доннарумма ДжанлуиджиХакими АшрафМаркиньос МаркосПачо Вильян  85'Мендеш НунуЗаир-Эмери УорренВитинья IIРуис Фабиан 79' (Асенсио Марко ( 79') Кан-Ин Ли 67' (Дуэ Дезире ( 67') Рамуш Гонсалу 62' (Дембеле Усман ( 62') Баркола Бредли 62' (Коло-Муани Рандаль ( 62')
Запасные: Шкриньяр МиланСафонов МатвейБералдо ЛукасНевеш ЖоауЗаге Йорам
06 декабря. Стадион "Аббе-Дешам" (Осер).
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