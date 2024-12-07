«ПСЖ» так и не смог по правилам забить «Осеру»

На протяжении всего матча 14-го тура Лиги 1 «ПСЖ» давил на позиции «Осера». Голкипер Донован Леон постоянно вступал в игру, а порой фаворитам не везло.

Из очень опасных моментов выделим следующие. Фабиан Руис с правого фланга навесил в центр вратарской, а там Гонсалу Рамуш выиграл верховое единоборство и пробил под перекладину, но Леон в шикарном стиле свою команду выручил. В середине первого тайма Бредли Баркола получил мяч в офсайде на левом фланге, ворвался в штрафную и прострелил к дальней штанге, откуда Руис поразил уже пустой створ. Затяжной просмотр голевой атаки, и взятие ворот отменено - вне игры.

В середине второй части матча Витинья подхватил мяч на левом фланге, сместился немного в центр и по обводящей траектории с 20 метров пробил в дальний верхний угол, перекладина спасла хозяев в этом эпизоде.

«ПСЖ» во второй раз подряд не смог победить, его отрыв от второго места составляет восемь очков и может сократиться. Соперник делит шестое место.